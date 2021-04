In Höhen von 1100 bis 1400 Metern entlang der Berghänge im Norden der Region São Paulo in Brasilien erstreckt sich die Kaffeeplantage von Lucia Maria da Silva Dias . Sie ist Kaffeebäuerin mit Leib und Seele. Genau von dort bezieht die Black & Yum Genuss Rösterei aus Telgte seit einigen Monaten Rohkaffee. „Der aus fairem Direktimport stammende Kaffee der aromatisch hochveranlagten Arabica-Sorte „Bourbon Amarelo“ wird in der Telgter Manufaktur traditionell und besonders schonend geröstet“, heißt es in einer Pressenotiz der Genuss Rösterei, deren Inhaber Reinhold Schmelter ist. Diese Verbindung zwischen Brasilien und Telgte führte nun zu einer besonderen Auszeichnung, doch der Reihe nach: Im Wissen um sein exklusives geschmackliches Potenzial, wurden im Vorfeld diverse Proberöstungen in der Telgter Rösterei vorgenommen.

Diverse Proberöstungen vorgenommen

Über sie sollte herausgefunden werden, wie den Bohnen die gewünschten Aromen entlockt und zu einem attraktiven Gesamtbild verschmolzen werden können. Dem Rösterteam ging es im Besonderen darum, dem für brasilianische Kaffees typischen Fundament von Schokoladen- und Nuss-Assoziationen das speziell in diesem Kaffee schlummernde und an Süßkirsche erinnernde fruchtige Aroma freizulegen und passend einzubinden. Denn genau das ist es, was ihn zu einem ganz besonderen brasilianischen Kaffee macht. „Offensichtlich ist das harmonisch und auffällig wohlschmeckend gelungen. Nicht nur bei den Kaffeegenießern aus Nah und Fern, sondern auch bei der Jury des diesjährigen Verkostungswettbewerbes der Deutschen Röstergilde wird der Röstkaffee aus Telgte als etwas Außergewöhnliches wahrgenommen“, so die Pressenotiz. Sie prämiert den köstlichen Trunk mit der Goldmedaille. Eine wahrlich tolle Auszeichnung für die wundervolle Symbiose von exzellentem Kaffeeanbau der Familie da Silva Dias in Brasilien und leidenschaftlichem Rösthandwerk aus Telgte