Als Vorbote des Sturms, der am Mittwochnachmittag übers Land zog, wertete die Feuerwehr die Teile des Dachsims an der ehemaligen Brennerei Hasselmann in Vorhelm, die am Morgen gegen 7.30 Uhr abrissen. Die Einsatzkräften wurden alarmiert, weil die weißen Platten auf den Gehweg flogen.

Die Gefahr war jedoch schnell gebannt. Neben der Wehr rückten auch Polizei und Bauhofsmitarbeiter aus.