Ein piepender Rauchmelder rief am Sonntagnachmittag die Feuerwehr auf den Plan. Anwohner des Ginsterwegs hatten gegen 17.30 Uhr den schrillen Ton aus einem Wohnhaus vernommen und einen Brand vermutet. Beim Eintreffen stellten die Kameraden fest, dass niemand zu Hause war. Per Leiter und mit Werkzeug ausgerüstet, erkundeten die Wehrleute das Haus, während sich ein Trupp unter Atemschutz für den Ernstfall bereithielt. Doch schnell war klar: Hier brannte nichts. Womöglich war der Rauchmelder defekt oder meldete sich aufgrund einer leeren Batterie. Gegen 18 Uhr war der Einsatz beendet. Der betroffene Anwohner konnte benachrichtigt werden. Die Feuerwehr wartete am Ginsterweg, bis dieser eintraf.