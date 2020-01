Händelweg: Problem mitRaserei ist hausgemacht

Die SPD Nord war vertreten durch ihren Vorsitzenden Peter Albrecht sowie die Vorstandmitglieder Astrid Sierleja, Reinhard Baldauf und Hans-Jürgen Metzger. Gerade junge Familien mit Kindern trugen ihre Sorgen vor. Es werde rücksichtslos zu schnell gefahren. Dies gelte besonders dort, wo der Radweg entlang dem Kälberbach den Händelweg kreuzt. „Die kommen zu bestimmten Zeiten nicht über die Straße, so ein Verkehr ist hier“, sagte eine Anwohnerin. Ein junger Vater, der seit einigen Monaten am Händelweg wohnt, berichtete von rücksichtslosen Autofahrern, die überhaupt nicht auf Fußgänger achteten.

„Den Verkehr verursachen sie selbst“, zeigte Peter Albrecht auf. Es gebe nur eine Zu- und Abfahrt in den Zuckerort - und das sei der Händelweg. Hier müsse sich jeder an die eigene Nase fassen. Der stellvertretende Bürgermeister bemängelt aber auch, dass es zwischen der Kapellenstraße (B 58) und der Brücke über den Kälberbach keine verkehrsberuhigenden Maßnahmen gebe.

Was zu tun sei, darüber gab es sehr unterschiedliche Meinungen. Geschwindigkeitsmessungen würden nur kurzfristig helfen. Fahrbahnverengungen durch Betonhütchen hielt ein Anwohner sogar für sehr gefährlich. Auch eine positive Wirkung von „Kissen“ und anderen Erhöhungen bezweifelten sie. Peter Albrecht schlug eine Signalanlage mit Anzeige der gefahrenen Geschwindigkeit wie in der Walstedder Straße vor, was positiv angenommen wurde.

Die Walstedder Straße war für viele ein Stichwort. Selbst Schwerlastverkehr biege von der Walstedder Straße in die Von-Eschenbach-Straße ab und fahre dann über „Hohle Eiche“ oder Händelweg, um dem Kreisverkehr zu umgehen. „Selber Schuld“, meinte ein Anwohner und monierte, dass die Sperre auf der Eschenbachstraße aufgehoben wurde. Vor Jahren, als man noch selbst kleine Kinder gehabt habe, hätten sich alle mehr für Verkehrssicherheit eingesetzt. Die Mitglieder der SPD Nord wollen die Probleme bei der Stadtverwaltung vortragen und in Zusammenarbeit mit den Anwohnern Lösungen suchen. Dies ist nicht ganz einfach, da in Tempo-30-Zonen besondere Vorschriften gelten. So kann nicht einfach ein „Stopp-Schild“ aufgestellt werden, so dass generell rechts vor links gilt.