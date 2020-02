Ahlen - Kräftige Kritik an der Führungsspitze der Ahlener Sozialdemokraten wurde bei der Mitgliederversammlung des SPD-Ortsvereins Nord am Donnerstagabend im „Wersehof“ laut. Sehr energisch forderte Karl-Heinz Meiwes nach der Reihe von Wahlniederlagen Veränderungen ein. Unterstützung erhielt er dabei vom früheren SPD-Stadtverbandsvorsitzenden, Alt-Bürgermeister Horst Jaunich . Aber auch der wiedergewählte Vorsitzende Peter Albrecht und sein Stellvertreter Hans-Jürgen Metzger stießen in dieses Horn.

„Die SPD muss was tun“, forderte Ratsherr Meiwes, der kritisierte: „Es werden keine Inhalte rübergebracht.“ Seine Forderung: „Der Stadtverband muss endlich einen strukturierten Diskussionsprozess beginnen.“ Für Meiwes war klar, dass seine Partei „nicht immer wieder die gleichen Leute aufstellen“ dürfe.

„Ich vermisse überhaupt Strukturen beim Stadtverband“, verschärfte Horst Jaunich noch die Kritik: „Da muss was kommen, wo auch in der Mitgliedschaft mitgeredet werden kann und nicht nur eine gewisse Zahl von Funktionären.“

Hans-Jürgen Metzger verwies auf seine Bemühungen, junge Parteimitglieder in Positionen zu bringen. Die SPD-Landtagsabgeordnete Annette Watermann-Krass hatte bereits festgehalten: „Es ist wichtig, dass wir den Kontakt zu den Menschen finden.“ Hier sah sie das persönliche Gespräch, wie es Gerd Willamowski in seinem Wahlkampf gepflegt habe, als wichtig an. (Weitere Berichte in der Samstagausgabe der "AZ").