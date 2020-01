Im Schwerpunkt wurde damals zu schnelles Fahren im Bereich der Kälberbachbrücke und damit verbunden eine Gefährdung von Kindern und anderen Überquerern des Fuß- und Radwegs entlang des Bachs beklagt.

Im November 2010 reagierte die Stadtverwaltung und installierte zur Verkehrsberuhigung einen neuen „Poller“ auf Höhe des Radwegs. Doch wie effektiv war diese Maßnahme? Hat sich die Verkehrssituation seitdem verbessert oder ist sie eher gefährlicher geworden? Das wollten Metzger und Holz am Samstagmorgen ganz genau wissen und luden die Anwohner zu einem Ortstermin ein. Viele Nachbarn kamen, doch den Gegenstand der Diskussion konnte keiner erblicken. Der „Poller“, um den es beim Ortstermin gehen sollte, war verschwunden. „Aufgrund eines Unfalls, der sich hier ereignet hat, musste die Stadt den ,Poller entfernen und reparieren. Er wird in Kürze an derselben Stelle wieder aufgestellt“, klärte Hans-Jürgen Metzger auf, ehe es in die Diskussion ging. Eine Gesprächsrunde, die sehr differenzierte Meinungen zur Verkehrssituation auf dem Händelweg zu Tage förderte.