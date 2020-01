SPD stellt die Bäderfrage

Na ch dem Bündnis für den Haushalt 2014, bei dem CDU und FDP außen vor blieben, könnte es demnächst ein Bündnis CDU und SPD für den Haushalt 2015 geben. Die SPD-Fraktionsvorsitzende Gabi Duhme unterbreitete nach der Haushaltsklausur ihrer Fraktion in einem Pressegespräch am Montagabend der CDU ein entsprechendes Angebot. Als stärkste Fraktion sah Duhme die Christdemokraten und ihren Fraktionsvorsitzenden Ralf Kiowsky in der Pflicht, Verantwortung für den Haushalt zu übernehmen. Dabei ließ Duhme durchblicken, dass die kleinen Fraktionen nicht unbedingt ihre Wunschpartner seien.

Allerdings knüpft die SPD eine Haushaltsverabschiedung an mehrere Bedingungen. „Wir vermissen eine Strategie zur nachhaltigen, strukturellen Gesundung des Haushaltes“, kritisierte Hans-Jürgen Metzger, haushaltspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion. Eine solche Strategie lasse sich am besten durch die Einführung eines Doppelhaushalts einhalten und überprüfen. Darüber hinaus erwartet die SPD wie bereits berichtet ein regelmäßiges Berichtswesen über den Finanzstatus.

Zur strategischen Finanzplanung gehören für die Sozialdemokraten auch die Steuern und zwar sowohl die Grundsteuern als auch die Gewerbesteuern. Dazu soll sich der jeweilige Hebesatz an einem Korridor mit den Mittelwerten vergleichbarer Städte orientieren. Ein klares Nein sagt die SPD zu der Einbeziehung der Straßenreinigungsgebühren in die Grundsteuer. „Die Straßenreinigung sollte auch zukünftig gebührenfinanziert bleiben“, forderte Duhme.

Auf der Suche nach Einsparpotenzialen im Haushalt stellt die SPD die Bäderfrage. „Wir wollen die Frage prüfen lassen, ob sich mit einer Zusammenführung der Bäder am Standort Parkbad nicht langfristig der Zuschussbedarf senken lässt“, verdeutlichte Karl-Heinz Meiwes. Schul- und Vereinssport müssten natürlich gewährleistet bleiben. Prüfen möchte die SPD auch die Frage der eigenen Leitstelle der Feuerwehr. „Dazu werden wir das Gespräch mit der Feuerwehr suchen“, kündigte Duhme an. Mögliche Einsparpotenziale sieht die SPD auch bei Ersatzbeschaffungen für den städtischen Fuhrpark und in der Prüfung der Frage ob der vorgehaltene Fahrzeugpark dem tatsächlichen Bedarf entspreche. Statt Pkw könnten künftig auch verstärkt E-Bikes angeschafft werden.

Keine großen Effekte versprechen sich die Sozialdemokraten von einer sofortigen Wiederbesetzungssperre und einem Beförderungsstopp. Bei der Personalplanung möchte die SPD vielmehr mit kw-Vermerken (kann wegfallen) arbeiten. Nicht locker lassen will die Partei allerdings in der Frage der beschlossenen Organisations- und Personaluntersuchung, wofür ihres Wissens nach bislang verwaltungsseitig keine Vorbereitungen getroffen worden seien.

Anschließend kündigte Duhme einen Antrag an, die Wersebrücke an der Robert-Koch-Straße so schnell wie möglich für Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr und Polizei zu öffnen.