► Branche: Medizintechnische Beratung – Änderungen der Adresse in Handelsregistereinträgen: 200 Euro, Druckkosten Firmenbriefe, Marketingmaterial: 500 Euro, Kalkulatorische Tagessätze: 1500 Euro; Gesamt: 2200 Euro.► Branche: Maschinenbau-Planung – Änderungen der Adresse in Handelsregistereinträgen: 100 Euro, Umrüstung auf gehosteter Internetseite (HGB-Pflichtangaben etc.): 200 Euro, Aktualisierung Auslandsvisa für mehrere Staaten (Neueinladung durch Kundenfirma in Russland, Änderungen im Reisepass durch russisches Konsulat): 1100 Euro, Druckkosten Firmenbriefe: 500 Euro, Mitteilungen an Kunden (ca. 1000 weltweit, nur bedingt per E-Mail zu erledigen): 1000 Euro; Gesamt: 3000 Euro.► Fernere Aufwendungen in beiden Fällen für Grundbuch, Personalausweis, Fahrzeugummeldungen, Finanzbehörden, Steuerberater, Banken, Versicherungen, Vereine.