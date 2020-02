Der Ratsbeschluss steht zwar noch aus, doch die Politik ist sich einig: Die Einrichtung einer Zentralen Unterbringungseinrichtung (ZUE) für Flüchtlinge in den Räumen der ehemaligen Bodelschwinghschule ist parteiübergreifend beschlossene Sache. Schon jetzt laufen die Vorbereitungen. Zuständige Verwaltungsmitarbeiter, Fraktionsvorsitzende und Mitglieder des Sozialausschusses besuchten am Mittwochnachmittag das ZUE Detmold, um sich Informationen und Ratschläge aus dem praktischen Alltag einholen.

Das ZUE Detmold wurde in Wohngebäuden der ehemaligen britischen Siedlung im Oktober 2014 eingerichtet. Mit dem Plan, es zunächst bis zum 30. April zu betreiben. Diese Planungen sind überholt, der Betrieb wurde bis zum 30. September verlängert, eine weitere Verlängerung ist nicht ausgeschlossen. Die Flüchtlinge sind in mehreren Gebäuden in 70 bis 80 Quadratmeter großen Wohnungen untergebracht, in denen bis zu zwölf Menschen wohnen. Zurzeit bewohnen 620 Flüchtlinge das Areal.

Im Gespräch: Ingo Schlotterbeck (ASB), Nils Fiedlers (FWG), Mandred Falk (Stadt Ahlen) und Iris Binder (CDU). Foto: Ralf Steinhorst

Ingo Schlotterbeck und Tabea Bear vom Betreiber Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), Ute Ehren vom Bürgerdialog der Stadt Detmold und Dietmar Buchholz von der verwaltungstechnisch zuständigen Bezirksregierung Arnsberg standen der Ahlener Delegation Rede und Antwort. Schon bei der Ankunft entfuhr es Ratsmitglied Iris Binder: „Ich finde gut, dass hier kein Zaun drum herum ist“. Eine Bemerkung, deren Inhalt später in den Gesprächen immer wieder auf den Tisch kam.

Bei der ZUE Detmold war der Zaun eingespart worden, weil der Betrieb immer als befristet eingestuft wurde. Ein Umstand, der von den Detmolder Gesprächspartnern als Glücksfall gewertet wurde. Das Gefühl einer Ghettoisierung konnte so vermieden, Konfliktpotenziale unter den Gästen, wie sie Tabea Bear bezeichnete, auf ein Minimum gesenkt werden.

