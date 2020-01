Als gute Beratungsgrundlage sieht die SPD-Ratsfraktion den vorliegenden Haushaltsentwurf 2017. „Aber es ist nicht an uns, die Initiative zu ergreifen und auf die anderen Fraktionen zuzugehen“, betonte die Vorsitzende Gabi Duhme am Donnerstagabend bei der Vorstellung der Ergebnisse von insgesamt drei Klausurtagungen zum Etat und anderen aktuellen Themen. Dazu zählt besonders das Thema Windkraft und die Ausweisung von neuen Konzentrationszonen.

In dem Pressegespräch, an dem für die SPD auch Frank Viehfeger als stellvertretender Fraktions-Vize und Finanzexperte Hans-Jürgen Metzger teilnahmen, unterstrich Duhme, dass ihre Fraktion nach wie vor bestrebt sei, eine belastbare Planung für das gesamte Stadtgebiet sicherzustellen. Man wolle sich nicht wie andere Städte in der Umgebung vor unpopulären Entscheidungen drücken und damit jedwede eigene Steuerungsmöglichkeit aus der Hand geben. „Dann ist der Verspargelung Tür und Tür geöffnet“, meinte Metzger. Die SPD werde bei der Windkraft mit den anderen politischen Gruppierungen das Gespräch suchen und darüber hinaus auch noch einmal mit den Bürgerinitiativen in Kontakt treten, um sich mit ihnen auszutauschen. Ob es nachher noch Kompromissmöglichkeiten gebe, ließ das SPD-Dreigestirn offen.