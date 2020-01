Der Schoenefeldt-Chor startet am kommenden Montag, 3. September, mit einem neuen Projekt in die Herbst- und Wintersaison und das auch in Ahlen. Das Thema in diesem Jahr: „Frozen“ – eine Märchenproduktion aus dem Hause Disney .

„Mit den sechs schönsten Songs aus dem bezaubernden Weihnachtsfilm ,Die Eiskönigin – Völlig Unverfroren‘ wollen wir Menschen aus dem ganzen Kreis Warendorf neugierig machen und in die Welt der Musical- und Filmmusik entführen,“ schwärmt Chorleiter Stefan Schoenefeldt . Das gesamte Projekt läuft über 13 Wochen und endet mit einem öffentlichen Abschlusskonzert im Dezember.

„Ich bin kein Zauberer, aber den Projektchorteilnehmern stehen neben den Proben auch Teach Tracks für zu Hause und unterwegs zur Verfügung. So kann jeder auch mal kurz zwischendurch auf dem Weg zu Arbeit, unter der Dusche oder beim Kochen das Liedgut verinnerlichen und auffrischen. Außerdem prägt es sich so am besten ein,“ erklärt Stefan Schoenefeldt.

Mit diesem modernen Konzept könnten endlich auch Berufstätige teilnehmen oder Menschen, die hin und wieder eine Probe auslassen müssen, da sie zeitlich stark eingebunden sind.

Gesucht werden Menschen jeden Alters, die gerne singen, Musik lieben und Spaß an der Gemeinschaft haben.

Jedem Teilnehmer stehen wöchentlich vier Chorproben zur freien Auswahl. Projektstart in Ahlen ist am Dienstag, 4. September, um 20 Uhr in Stadtbücherei (oberste Etage, Klingel VHS). Wer am Anfang nicht dabei sein kann, kann auch jederzeit in den folgenden Wochen einsteigen.

Weitere Informationen gibt es unter www.schoenefeldt.de oder telefonisch unter 01 71 / 2 05 54 19 direkt bei Chorleiter Stefan Schoenefeldt.