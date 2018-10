Auseinandersetzung in der Südstraße

Ahlen -

Ein 15-Jähriger schlug einen Passanten am Donnerstag gegen 15.50 Uhr an der Südstraße ins Gesicht. Aufgrund der Verletzung, so die Polizei, wurde der 52-Jährige von Rettungskräften zur ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus gebracht.