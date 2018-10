Langer Atem zahlte sich aus

Vor 25 Jahren entstand die Schlaganfall-Initiative Ahlen, die das Bewusstsein um die plötzlich auftretende Gehirnkrankheit auf vielen Ebenen vergrößerte. So fanden Betroffene nicht nur in der Selbsthilfegruppe Hilfe, auch das St.-Franziskus-Hospital schuf Kapazitäten zur Behandlung, zum Beispiel mit der „Stroke Unit“.

Gefeiert wurde das Jubiläum am Donnerstagnachmittag im Elisabeth-Tombrock-Haus, worüber sich Einrichtungsleiterin Anne Troester besonders freute: „Wer weiß über die Krankheit besser Bescheid als die Betroffenen? Wir lernen davon.“ Die stellvertretende Bürgermeisterin Rita Pöppinghaus-Voss erinnerte an die steigende Zahl der Schlaganfall-Betroffenen weltweit. Die Ahlener Initiative treibe Aufklärung und Vorbeugung voran, lobte sie: „Ich freue mich, dass es in Ahlen eine solche Initiative gibt.“

Dabei sei der Start gar nicht einfach gewesen, blickte Mitbegründer Jürgen Ribbert-Elias in seinem Festvortrag zurück: „Wir waren zu Beginn ganz wenige und hatten dann einen langen Atem.“ Die Initiative bildete sich 1993 mit ersten Überlegungen, eine Selbsthilfegruppe zu gründen, um Betroffenen helfen zu können. Damals gab es in Ahlen noch keine Logopädie und auch keine Ergotherapie. Schon in den Anfangsjahren wurde der Rat von Ärzten gesucht. Im April 1998 erfolgte die Vereinsgründung, mittlerweile hat die Initiative einen ärztlichen Begleiter. Diese Aufgabe nimmt Chefarzt Dr. Ralf Köneke von der „Stroke Unit“ des St.-Franziskus-Hospitals wahr.

Für die Betroffenen löst die nach Herz-Kreislauf- und Krebserkrankungen am dritthäufigsten auftretende Todesursache in der Regel eine Lebenskrise aus, ein Teil von ihnen verarbeitet die Krankheit in einer Selbsthilfegruppe. Was nach Ansicht von Jürgen Ribbert-Elias ein guter Weg ist, immerhin würden jährlich 270 000 Schlaganfälle verzeichnet, darunter 200 000 erstmalig. In der Folge sind zwei Drittel der Betroffenen auf fremde Hilfe angewiesen.

Deshalb sei bei Auftreten von Leitsymptomen schnelles Handeln wichtig, um Folgen des Schlaganfalls verringern zu können, betonte Jürgen Ribbert-Elias. Das St.-Franziskus-Hospital hat seit 2003 eine Neurologie-Abteilung, die Schlaganfälle besser behandeln kann. Die „Stroke-Unit“ für die Erstversorgung von Patienten ist ein Teil davon.

„Ich wünsche mir, dass noch mehr Betroffene zur Schlaganfall-Initiative finden“, schloss Jürgen Ribbert-Elias seinen Vortrag. Die Initiative trifft sich jeden ersten bis dritten Donnerstag im Monat um 16 Uhr in der „Alten Feuerwache“ (IKK) in der Bahnhofstraße 4-6. Mitglieder der Schlaganfall-Initiative haben auch die Möglichkeit, an der Gruppentherapie für Logopädie teilzunehmen, die einmal monatlich stattfindet.