Ein in der Nacht zum Freitag an der Unteren Haul gestohlenes hochwertiges Fahrzeug wurde wenige Stunden später in Tschechien sichergestellt. Die Kreispolizei Warendorf hatte zeitnah nach dem Bekanntwerden des Diebstahls das Auto im Fahndungssystem ausgeschrieben.

Bei einer Kontrolle in Tschechien erhielten die dortigen Polizeibeamten den Hinweis, dass es sich bei einem überprüften Fahrzeug um den in Ahlen gestohlenen weißen Audi S 8 Plus handelte.

Daraufhin erfolgte die Sicherstellung des Fahrzeugs und nach bisherigen Erkenntnissen auch eine Festnahme eines Tatverdächtigen.