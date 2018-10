Winterdienst läuft auf Trockentour

Streufahrzeuge im Stadtgebiet? Richtig gesehen! „Wir sind in diesen Tagen auf Trockentour“, bestätigt Michael Morisse. Das sei Training auf der Trasse nach trockener Theorie am Mittwoch. Schließlich müsse das Handling stimmen, wenn‘s nachts das erste Mal wieder raus geht auf glatte Straßen. Wann es so weit ist? Vielleicht schon Montag.

„Die Wetter-Apps sind sich noch nicht ganz einig“, sagt der aktuelle Einsatzleiter für den Winterdienst bei den Ahlener Umweltbetrieben. Eine steht zum Wochenstart aktuell bei plus fünf Grad, die andere bei zwei bis drei. Das könnte Bodenfrost bedeuten. Heute Nachmittag soll noch einmal geschaut und dann entschieden werden. Fröstelt‘s, startet die Montagsschicht schon um drei.

Der Ministreuer des Einsatzleiters. Michael Morisse kann ihn bei Erkundungsfahrten punktuell einsetzen. Foto: Ulrich Gösmann

Wetter hin, Wetter her: Der Winterdienst ist startklar, hat seine Technik in dieser Woche aufgesattelt und den Kollegenkreis in einer halbtägigen Einweisung winterlich eingestimmt. Seitdem ist die Stimmung da – und mit 52 Mann das Team größer denn je. Gärtner und Straßenunterhaltung verstärken Straßenreinigung und Entsorgung von vornherein. Macht 20 Salzstreuer mehr, die auf Stand sind, wenn‘s ernst wird. Um Gefühl fürs Fahrzeug und den Bezirk zu bekommen, drehen erste Streuer schon jetzt ihre Runde. Die Großen kommen auf 80 Kilometer Strecke, die Kleinen auf 30. Im Büro werden parallel Tourenpläne neu ausgearbeitet. Neu – bei immer gleichen Straßen? „Wir vereinfachen“, erklärt Michael Morisse. Zum Kleingedruckten gibt es diesmal erstmals Luftbilder mit in die Hand, um auch im Dunklen genau im Bild zu sein. Das erleichtere insbesondere den auswärtigen Kollegen die Orientierung, schiebt der Einsatzleiter nach.

Tourenplanung im Büro. Erstmals auch mit Luftbildern. Foto: Ulrich Gösmann

Bei aller Vorbereitung: Salz wird erst aufgeladen, wenn‘s auch wirklich auf die Straße kommt. Das große Silo ist mit 100 Tonnen frisch gefüllt. 300 weitere liegen in der offenen Scheune bereit. Teils lose unter einer dicken Kruste, teils luftdicht in Säcken. Zusammen reicht‘s für 20 durchschnittliche Wintertage.

„ Hat sich bewährt. Hat sich bewährt. “ Michael Morisse

Originell: Der Pick-up des Einsatzleiters nimmt nach dem Testlauf im Vorjahr einen Ministreuer huckepack. „Hat sich bewährt“, attestiert Morisse und kommt auf die Kontrollrunden des jeweiligen Einsatzleiters zu sprechen. Der ist oft auch schon nachts unterwegs, um vor allen anderen die Gesamtlage zu checken und gegebenenfalls zu alarmieren. Sollte es schon da über heimtückische Stellen gehen, werde vorgestreut.

Vorgespannt und aufgesattelt. Schnee und Frost können kommen. Foto: Ulrich Gösmann

Der erste Winterdienst zum nächsten Wochenstart? Dietmar Schmidtke würde gerne noch warten. Er ist gerade mit der Kehrmaschine im Dauereinsatz. Hauptsaison! Eine kalte Nacht habe gereicht, um eine Kettenreaktion in den Kronen in Bewegung zu setzen. Gefrorene Blätter auf Straßen würden die ganze Angelegenheit noch rutschiger machen. Deshalb sein Wunsch ans Wetter: „Besser noch zwei Wochen mit dem Winter warten.“