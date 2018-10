Verantwortung über 8000 Soldaten

Die Tage in Norwegen sind derzeit schön und klar, oft liegt ein wolkenlos blauer Himmel über klirrendem Frost und eine kühl strahlende Sonne, die die verschneiten Wälder umglänzt. Und den Ahlener Arzt Niels von Rosenstiel bewegt die Erkenntnis, „dass wir Frieden haben“. Er durchschaut aber auch den Wahnsinn der Welt, und betrachtet dabei nachdenklich die Ungestüme, die Panzer, Artilleriegeschütze und Luftabwehrsysteme sowie „seine“ beweglichen Sanitätseinrichtungen, die in den Wäldern Norwegens stehen, sowie die riesigen Zeltstädte, die flatternde Fahne am Feldlagermast mit den Gewehrpyramiden davor.

„Mit der größten Nato-Übung seit dem Ende des Kalten Krieges soll nun dokumentiert werden, dass die Nato rechtzeitig da sein wird, wenn es eine Krise gibt. Die Übung dient unserer aller Sicherheit. Und in diesem Zusammenhang spielt der Sanitätsdienst der Bundeswehr und der NATO- Partner eine Schlüsselrolle. Ohne ihn geht es nicht“, sagt Rosenstiel, der über einen Zeitraum von zwei Monaten in Norwegen für die medizinische Versorgung der über 8000 deutschen Übungsteilnehmer Verantwortung trägt.

„Mit großer Leistungsstärke und herausragender Reputation ist der Sanitätsdienst der Bundeswehr auch bei dieser Übung mit mehr als doppelt so vielen deutschen Soldaten wie in allen Einsätzen zusammen verlässlich da. Es zeigt sich, wie wir uns in das System inte­grieren und unterstützen“, verdeutlicht der Ahlener.

Die verlegefähigen Sanitätseinrichtungen sind dabei für den weltweiten Einsatz konzipiert, modular aufgebaut und können jedem Einsatzszenario angepasst werden. Die Fähigkeiten müssen allen Eventualitäten standhalten. In Norwegen liegen die besonderen Herausforderungen unter anderem bei den Witterungsbedingungen und dem Risiko von Kälteschäden und Verletzungen durch Verkehrsunfälle und Unfälle im Gelände. Dazu kommen durch die feldlagermäßige Unterbringung der Soldaten Risiken von Infektionskrankheiten und Massenerkrankungen.

„Die Freude liegt für uns Sanitätskräfte darin, wie wir unserer Aufgabe fachlich und menschlich gerecht werden, um still und unbeirrt Beispiele zu geben, zu wirken, das Gute und Richtige zu tun“, sagt der Oberstarzt der Bundeswehr und künftige Korpsarzt des 1. Deutsch-Niederländischen Korps in Münster, das bei der Führung von großen Nato-Operationen eine zentrale Rolle spielt.