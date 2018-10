Automaten für Bergmanns-Whisky

Am Sonntag, 28. Oktober, wird in Hamm eine große Ausstellung zum Bergbau eröffnet. Anlass ist das bevorstehende Ende der Kohleförderung an Rhein und Ruhr nach 150 Jahren.

Mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Pauluskirche Hamm beginnt um 11 Uhr die Eröffnungszeremonie, zu deren Beginn das Schachtgeläut erklingt und der 40 Köpfe zählende Ruhrkohle-Chor das „Knappengebet“ vorträgt. Nach dem Segen sollen alle Teilnehmer in die Strophen des „Steigerliedes“ einstimmen, das Ruhrkohle-Chor und Ruhrkohle-Orchester gemeinsam spielen.

Ebenfalls gemeinsam ziehen alle Teilnehmer danach zum Allee-Center, wo gegen 12.30 Uhr Oberbürgermeister Thomas Hunsteger-Petermann und RAG-Vorsitzender Peter Schrimpf die Ausstellung mit dem Titel „Hamm. Auf Kohle gebaut. Danke Kumpel“ eröffnen. Ein Grußwort spricht auch der Bezirksleiter des IG-BCE-Bezirks Hamm, Lothar Wobedo.

In der darauffolgenden Woche finden bis zum 3. November mit Ausnahme am 1. November (Allerheiligen) Führungen durch ehemalige Bergleute und weitere Veranstaltungen statt. Die IG BCE und die Knappschaft werden jeweils einen Informationsstand betreuen. Auch die IG BCE Ahlen engagiert sich und wird am Dienstag, 30. Oktober, in der Zeit von 10 bis 19 Uhr die Betreuung übernehmen.

Zum Abschluss der Ausstellung erwarten die Organisatoren am Samstag, 3. November, insgesamt 1600 Gäste auf dem Bergwerk Ost zu einem Festprogramm; das Vorprogramm startet um 15.30 Uhr. Die Beschränkung der Teilnehmerzahl führte im Vorfeld bei vielen Bergleuten zur Verärgerung.

Die Vorbereitung der Ausstellung lag in den Händen von Rainer Berges vom Amt für Soziale Ingeration der Stadt Hamm. Mit Hilfe der regionalen Knappen- und Bergbautraditionsvereine sowie der Ruhrkohle AG hat Berges eine Schau der Superlative zusammengestellt. So wurde vorm Allee-Center Großgerät des Bergbaus von allein über 120 Tonnen Gewicht ausgeladen. „Im Center selber habe wir unzählige Grubenlampen und Werkzeuge, eben das Gezähe der Kumpel, ausgestellt“, schwärmt der Ausstellungskoordinator. „Für Schulklassen und Kindergärten stehen Ex-Kumpel bereit, die mit ihren Geschichten von Unter- und Übertage diese Schau zu leben erwecken können“, erläutert Berges. Für ihn hat diese Ausstellung einen besonderen Charakter, denn wer aus Ahlen oder Hamm stammt, hat mit Sicherheit Vorfahren, die mit dem Bergbau zu tun haben.

Viele Besonderheiten lassen einen Eindruck vom Leben vor Kohle entstehen. „Wir haben einen Automaten für den Bergmanns-Whisky“, schmunzelt der Ausstellungsmacher. Dabei handelt es sich allerdings nicht um den scharfen Schnaps aus Schottland. „Es ist vielmehr das Getränk, das die Bergleute unter Tage in ihren ‚Pullen‘ hatten“, klärt Berges auf. So erwarten den Besucher liebevoll arrangierte Details eines nun leider fast ausgestorbenen Berufs und hierzulande sogar einer Lebensweise.