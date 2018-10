„Das war ja eine ganz tolle Aktion“, freute sich Tierheimleiterin Marion Herzog am Samstag über eine Spende von genau 257,42 Euro. Diese stolze Summe hatten Lijan, Enja, Florian, Kjell und Lisa an drei Tagen während der Herbstferien gesammelt. Einfach so – aus persönlichem Engagement.

„Doch wenn ihr das noch mal machen wollt, informiert uns bitte vorher“, bat Marion Herzog bei der Spendenübergabe. Die Aktion der Kinder hatte nämlich im Tierheim für einigen Wirbel gesorgt. Misstrauische Bürger hatten dort angerufen und nachgefragt. Da die Kinder ihre Sammelaktion aber spontan im Bereich von Kleibrink, Masbrok und der Beckumer Straße umgesetzt hatten, wusste die Tierheimleitung von nichts. „Wir freuen uns unglaublich über eine solche spontane Aktion, doch bitten wir unbedingt, mit uns vorher in Kontakt zu treten. Denn es gibt einfach zu viele falsche Spendensammler“, stellte auch die Vorsitzende des Tierschutzvereins, Christiane Schäfer, fest. Allerdings hätten sich die jungen Tierfreunde wohl so gut benommen, dass die Spender ihnen vertrauten.

So konnten die Mädchen und Jungen täglich ansehnliche Beträge zusammenbringen. „Wir hatten die Idee, als wir die Futterboxen in den Geschäften gesehen habe“, erklärte Initiator Lijan den Anlass für die gute Aktion.