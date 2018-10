Komplexe und moderne Technik

Zum Insider-Blick in die Baustelle des neuen Baubetriebs- und Wertstoffhofes am alten Güterbahnhof hatte der Hausherr und Leiter der Umweltbetriebe, Bernd Döding, am Samstagmorgen geladen – und zahlreiche Ahlener waren der Einladung gefolgt. Gleich zur ersten der beiden Besichtigungsrunden kamen an die 30 Interessierte an die Bergstraße. Aufgeteilt in zwei Gruppen wurden die Gäste vom Chef und vom Architekten Jan Hintemann vom zentralen Gebäudemanagement über den riesigen Bauplatz geführt.

„Wir rechnen mit der Fertigstellung aller Anlagen und Gebäude zum Frühjahr 2020“, sagte Jan Hintemann. Dann soll das Gebäudeensemble mit allen nötigen Einrichtungen betriebsbereit sein. „Die alte Lösung, an der Alten Beckumer Straße, die mal aus einem alten Bauernhof entstanden ist, war einfach nicht mehr zeitgemäß“, stellte Bernd Döding die Notwendigkeit des Neubaus heraus. Der nun der Fertigstellung entgegenschreitende moderne Bau enthalte alles, was die Kunden, aber auch die Mitarbeiter, benötigten: großzügige Depotflächen sowie Lager- und Wartungshallen für Fahrzeuge und Technik. „Das Verwaltungsgebäude wurde als Erstes begonnen und wird als Letztes fertig werden“, erklärte Architekt Hintemann. Denn hier werde die komplexeste Technik des ganzen neuen Bauhofs eingebaut.

Bernd Döding (M.) erklärte die unterirdischen Abscheidesysteme. Foto: Peter Schniederjürgen

Auf der anderen Seite des Geländes erläuterte Bernd Döding die Abscheidesysteme unter der Erde. „Bei Bodenuntersuchungen werden schon durch die Technik bedingt immer mehr Auffälligkeiten festgestellt. Um dieses Material sicher zu lagern, haben wir Anlagen, etwa vergleichbar den Ölabscheidern an Tankstellen“, erklärte der Fachbereichsleiter.

Zu den beeindruckenden Zahlen um den Bau fügte Jan Hintemann den Beginn der Baustelle an. So seien rund 41 000 Kubikmeter Boden abgetragen worden. „Das war unter anderem eine Auflage des Kampfmittelräumdienstes“, erinnerte der Architekt. Was sich ja später als nötig erwiesen habe. Im September war eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden.

Bei der rund 45-minütigen Führung wurden die Gebäude allerdings nur von außen besichtigt. Für Bernd Döding passend: „Jetzt kann man schon das eine oder andere gut erkennen.“