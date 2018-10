Wenn der Adventsmarkt in der Lohnhalle am Samstag und Sonntag, 10. und 11. November, seine Tore zwischen 11 und 18 Uhr öffnet, bietet er zum mittlerweile zehnten Mal Adventliches, Nützliches und Schönes, Beleuchtetes, aber in jedem Fall Selbstgemachtes an. Denn der Markt lässt traditionell nur Hobbykunsthandwerker zu. Und die bringen immer ihre besten Werke mit.

Der Adventsmarkt hat sich im Laufe der zehn Jahre ganz erheblich entwickelt. „Wir haben auf Anregung von Christa Wolf mit zehn Ständen im Glückaufheim angefangen“, erinnert sich Lohnhallen-Hausherr Hermann Huerkamp. Aktuell seien 60 angemeldet.

Darum findet die Ausstellung diesmal auf viel größerer Fläche statt, wie Huerkamp verrät: „Wir nehmen nun die Weißkaue dazu.“ Damit seien auch größere Stände mit bis zu sechs Metern Länge möglich.

Hier präsentieren die vielen Wiederholungstäter und die Neuaussteller Handgearbeitetes aus der Hobbywerkstatt.

Eine Erfindung wie die Rollatortasche, die auch auf Maß gefertigt wird, löst echte Transportprobleme. Holzarbeiten finden sich in allen Variationen, es gibt Engel, die aus dem vollen Stamm geschnitzt wurden, Baumscheiben mit Sternen und anderen Motiven. Und sogar Krippen, die aus Abfallholz bestehen und auch den harten Spielalltag übers Jahr als Bauernhof verzeihen.

Viele der Aussteller haben sich Gedanken zur Nachhaltigkeit gemacht. Da ist zum Beispiel die Häkel-Künstlerin, die sich mit dem Mikroplastik in der Welt auseinandergesetzt und eine tolle Lösung gefunden hat. Sie bietet an ihrem Häkelstand Beautypads zum Abschminken an, die gewaschen werden können und wiederverwendbar sind. Und natürlich gibt es beim Adventsmarkt wieder einfach nur schöne Dekoartikel.