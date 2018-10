Hier zählt nur die gute Laune

Über Geschmack in der Kunst lässt sich bekanntlich bestens streiten. Das gilt besonders für die Musik. Die einen mögen Pop, die anderen Klassik und wieder andere Schlager.

Will man trotzdem so etwas wie einen objektiven Gradmesser ins Spiel bringen, dann ist es wohl der Erfolg, den Musiker mit ihren Werken erreichen. Davon haben Bernd und Karl Heinz Ulrich, besser bekannt als „Amigos“, reichlich eingeheimst. Sogar „Erfolgreichstes Schlagerduo Europas“ dürfen sie sich nennen, und auch andere, renommierte Musikpreise sowie diverse Goldene und Platin-CDs nennen sie ihr Eigen.

Am Sonntagnachmittag trafen die beiden Hessen in der voll besetzten Stadthalle auf fröhliche Fans, die ihre musikalischen Idole so richtig feierten.

Sicher sind die Songs, die die Ulrichs auf Tonträger brennen und live auf die Bühnen im deutschsprachigen Raum bringen, eher einfache, schlichte Schlagerkost: Da kommt man in der Regel mit zwei bis vier Akkorden in simpel aufgebauten Liedern aus, Discofox-Rhythmus ist mit wenigen Ausnahmen Standard, die Texte bewegen sich zwischen schnulzigen Liebeserklärungen und verklärten Beschreibungen von Sehnsuchtsorten wie „Rio Grande“ oder „San Francisco“.

Und auffällig gerne – aus welchem Grund auch immer – werden die besungenen Damen oder Orte in blau gezeichnet: „Bella Donna blue“, „Santiago blue“ oder „Baby blue“ sind nur einige Beispiele.

Hinzu kommt eine Bühnenshow, die eigentlich keine ist: Fast wie in den 50er Jahren stehen Bernd und Karl Heinz Ulrich nahezu unbeweglich auf der Bühne, das blauweiße Outfit erinnert – mit Ausnahme der spitz zulaufenden, weißen Schuhe – an die Kluft von Bäckereiangestellten, dazu kommen ein paar passende Bildchen oder Animationen auf einer LED-Wand, überschaubare Lichteffekte und bisweilen recht amüsante Moderationen im „Bunter-Abend“-Stil.

Das alles wird für die vorwiegend der Seniorengeneration angehörigen Fans der „Amigos“ aber überhaupt kein Kriterium sein, Musik und Auftritte der beiden Künstler auch nur annähernd zu kritisieren.

Was für sie – völlig zu Recht – zählt, sind über zwei Stunden gute Laune, insgesamt 29 (!) Lieder zum Mitsingen, Schunkeln und Klatschen und ein paar eingestreute, nachdenklich machende Textzeilen. Eine gute Mischung, den oft tristen Alltag eine Zeit lang zu vergessen, sich musikalische Aufmunterung abzuholen und nach Hause mitzunehmen.

Dass die „Amigos“ das schaffen, verdient Respekt. Und dass sie dabei noch so nahbar sind und im sonst sehr eitlen Showgeschäft so gar keinen Wert auf Glamour und Glitzer legen, macht sie zu „Stars zum Anfassen“, die sicher noch die eine oder andere CD in Edelmetall einheimsen werden.