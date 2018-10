Mehr Begegnungen auf Augenhöhe

Die Kultur hat in der SPD im Bund ein junges Gesicht. Am Sonntag war die Kulturstaatsministerin im Auswärtigen Amt, Michelle Müntefering, einer Einladung des heimischen SPD-Bundestagsabgeordneten Bernhard Daldrup gefolgt, um beim SPD-Kulturforum in Ahlen den Impulsvortrag zum Thema „Demokratie und Freiheit – Was kann Kultur tun?“ zu halten.

In seiner Begrüßung wies Bernhard Daldrup anhand von Zitaten darauf hin, wie sehr Freiheit und Kunst von Populisten bedroht sind. Michelle Müntefering untermauerte das mit der Reaktion aus der AfD auf eine von ihr getroffene Aussage anlässlich der Aufnahme des Naumburger Doms in die Unesco-Welterbeliste. Damals habe sie festgestellt, dass ein französischer Baumeister den Dom erbaut habe. Der Dom sei ein Beispiel für deutsche Baukunst des Mittelalters, blaffte es aus der dumpfen Ecke der Rechtspopulisten zurück.

Obwohl erst seit März dieses Jahres im Amt, beweist Michelle Müntefering eine erstaunliche Souveränität im Umgang mit sensiblen Themen wie zum Beispiel der Rückgabe von Kulturgütern aus der Kolonialzeit wie erst kürzlich bei einem Besuch in Namibia.

Ihre ersten politischen Lorbeeren erwarb sie sich in ihrer Heimatstadt Herne. „Wie Bernhard (Daldrup, Anm. der Red.) komme ich aus der Kommunalpolitik“, erklärte die 38-jährige Kulturpolitikerin. In der auswärtigen Kulturpolitik gehe es ihrer Überzeugung nach nicht vorrangig um den Export deutscher Kultur, sondern um „Capacity Building“, also um Schulung und Vermittlung von Fähigkeiten zur Entwicklung einer eigenen kulturellen Infrastruktur. Darauf lege sie das Schwergewicht ihrer Arbeit bei der Zusammenarbeit mit Partnerländern, wobei es nicht nur um Kooperation, sondern um Koproduktion gehe.

Die Begegnung auf Augenhöhe lag auch dem ehemaligen Musikschulleiter Dr. Wolfgang König am Herzen, der von seinen Erfahrungen mit Tansaniern im Umfeld des „College of Arts“ in Bagamoyo berichtete. Die Menschen dort seien musikalisch auf dem gleichen Level wie ihre deutschen Partner. König wünschte sich für den Austausch von Studierenden mehr Geld aus Berlin.

Ähnliches forderte Andreas Magera für junge Handwerker und – nach dem Beispiel von Akademikern – die Möglichkeit, als Handwerker im Ausland Erfahrungen zu sammeln. „Ich komme selbst aus einer Handwerkerfamilie“, stellte Michelle Müntefering fest und zeigte Verständnis für die Forderung.

Als zentrale Herausforderung bezeichnete die Staatsministerin, die zu ihrer CDU-Kollegin Monika Grütters als Bundeskulturbeauftragte einen engen Draht pflegt, die Digitalisierung und ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft. Sie forderte alle Kunstschaffenden auf, dazu künstlerisch Position zu beziehen. „Demokratie ist kein Selbstläufer“, erklärte Daldrup abschließend und „Demokratie fällt auch nicht vom Himmel“, sondern erfordere fortlaufend Engagement.