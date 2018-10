Geschafft: Am Wochenende wurde die Station 1a in den neuen Bettentrakt des St.-Franziskus-Hospitals „umgebettet“. Viele einsatzfreudige Mitarbeiter der Chirurgischen Klinik unter Leitung von Chefarzt Dr. med. Frank Klammer krempelten zusammen mit Verwaltungsdirektor Winfried Mertens und Pflegedirektor Werner Messink die Ärmel hoch. Mit ihrem Einsatz sorgten sie für einen reibungslosen Umzug in die neuen Räumlichkeiten.

Chefarzt Su-Sin Kim mit seinen Söhnen. Foto: St.-Franziskus-Hospital

Nach einer sehr frühen Visite und Versorgung aller Patienten startete Samstagvormittag die Verlegung der Chirurgischen Abteilung. Teilweise waren die Kranken so motiviert, dass einige ihre Betten selber schoben. Die Organisation des Umzugs wurde bereits 14 Tage vorher geplant, so dass die neue Station 2D mit Medikamenten und Stationsausstattung für die Patientenversorgung bereit war.

Am Samstagnachmittag war der größte Teil des Umzugs bewerkstelligt. Die Patienten waren begeistert und wohlbehalten in die neuen Räume der Chirurgischen Abteilung einquartiert worden, so dass das erste Mittagessen direkt verteilt wurde. In dieser Woche ist der Umzug der Wahlleistungspatienten auf die neue Station 1D geplant. Ende des Monats soll auch die Station 2B in den Teilneubau eingezogen sein.