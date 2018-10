„Mozzarella“ im Ruhestand

Der Förderverein Kinderklinik Ahlen ist in einem guten Fahrwasser. Der Verein zog im Rahmen seiner Mitgliederversammlung eine positive Bilanz über die Unterstützung für die Kinderklinik. Bei der Vorstandswahl wurden der Vorsitzende Mario Wesselmann und sein Team wiedergewählt.

„Ich glaube, wir haben in der Bevölkerung ein gutes Standing“, bewertete der Vorsitzende Mario Wesselmann die Spendenbereitschaft, die der Förderverein erfährt.

Der Kassenbericht zeigte auf, dass bei unterschiedlichen Anlässe für den Förderverein gesammelt wird. Dazu werden Spendenaufrufe bei runden Geburtstagen oder Jubiläumshochzeiten genauso genutzt wie beispielsweise Konzerte.

Einen Großteil der Spenden verwendet der Förderverein für die Einsätze der Klinikclowns, die im Durchschnitt zweimal im Monat nicht nur die jungen Patienten, sondern auch das Personal der Kinderklinik aufheitern. 144 Einsatzstunden an 24 Tagen kamen so jährlich mit den beiden Clowns „Lisette“ und „Mozzarella“ zusammen.

Diese gewohnte Zusammensetzung wird sich übrigens ab dem kommenden Monat ändern, da „Mozzarella“ sich in den Clownsruhestand verabschiedet hat. „Lisette“ wird aber weitermachen – mit einem neuen Partner an ihrer Seite.

Daneben hat der Vorstand des Fördervereins Kinderklinik im vergangenen Jahr erstmals Adventskalender an die Mädchen und Jungen verteilt. Diese Aktion kam so gut an, dass sie in diesem Jahr auf jeden Fall wiederholt werden soll.

Zudem hat der Förderverein die Anschaffung von Kübelrutschern, Window-Colours-Farben, Wandspielen, Radiorekordern und weiteren Spielmöglichkeiten finanziert, um den Alltag der Kinder bunter zu gestalten.

Der Förderverein Kinderklinik setzt bei der Vorstandsbesetzung auf Kontinuität, alle Mitglieder des Gremiums wurden einstimmig wiedergewählt. Damit bleibt Mario Wesselmann Vorsitzender, Waltraud Hunke und Rita Pöppinghaus-Voss sind stellvertretende Vorsitzende. Die Finanzen verwaltet weiterhin Ralf Steinhorst. Die Funktion der Schriftführerin bleibt führt weiterhin Cordula Schmidt aus, Ruth Kuretitsch wird sie als Stellvertreterin unterstützen. Edeltraud Dettmer, Manuela Esper und Angelika Masjosthusmann komplettieren den Vorstand als Beisitzerinnen. Als Kassenprüfer wurden Klaus Marquardt und Andreas Feder gewählt.