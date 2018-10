Höchste Zeit für Reparatur

Wäre es nach der Gelsenwasser AG gegangen, würden Matthias Marke, Waldemar Probst und Heinrich Wecker heute nicht in 44 Metern Höhe arbeiten. Die frühere Betreiberin des damals noch grünen Wasserturms an der Guissener Straße hatte im Jahr 1982, nach Betriebsaufgabe des weithin sichtbaren Versorgungsreservoirs, einen Abbruchantrag gestellt.

Es kam anders – auch dank der Beharrlichkeit des früheren Stadtheimatpflegers Ludger Schulte und der Gründung eines Initiativkreises unter Leitung des Architekten Rainer Roßbach im Jahr 1990, aus dem der heutige „Förderverein Fördertürme“ erwuchs. Die Krönung für alle, denen der Turm am Herzen lag, war 1995 die Generalsanierung. Seitdem leuchtet das Wahrzeichen in blau.

„Ich glaube, dass die Ahlener heute auf diese weithin sichtbare Landmarke nicht mehr verzichten wollen“, ist auch Stadtbaurat Andreas Mentz überzeugt. Er hat das lange Bemühen der Unteren Denkmalbehörde verfolgt, zumindest die gravierendsten Schäden, vornehmlich Korrosionen, an dem über 100 Jahre alten Turm beseitigen zu lassen. Das geschieht nun. Die rund 135 000 Euro teure Maßnahme wird durch die Bezirksregierung und die Stadt Ahlen finanziert. Inbegriffen sind auch 27 000 Euro, die der Förderverein aus einer Rücklage beisteuert, wie Christian Tripp erläutert.

„Wir haben fünf Jahre lang immer wieder einen Antrag auf Fördermittel gestellt – ganz penetrant“, erzählt Denkmalfachfrau Nicole Wittkemper-Peilert am Dienstagnachmittag beim Ortstermin. Nun sei endlich wieder ein Denkmalschutzprogramm aufgelegt worden, bei dem die Ahlener gleich bedacht wurden. „Es wurde auch höchste Zeit.“

Reparaturarbeiten am „Blauen Wasserturm“ 1/17 Der Wasserturm an der Guissener Straße wurde zwischen 1915 und 1917 errichtet. Foto: Christian Wolff

Der Wasserturm an der Guissener Straße wurde zwischen 1915 und 1917 errichtet. Foto: Archiv

Das Handwerker-Trio hat bereits mit den ersten Vorarbeiten begonnen. 194 Stufen sind es, die sie bis zur Spitze der Kugel erklimmen müssen. Mit Sicherheitsgurten, jederzeit gut angeseilt, verrichten die Stahlbauer und ein Malerbetrieb in den kommenden Wochen ihre Arbeit. „Gestern mussten wir abbrechen, da war es zu windig“, sagt Heinrich Wecker und deutet schließlich auf einen der neuralgischen Punkte in der Konstruktion: „Da ist so eine Roststelle!“

Andreas Mentz will die Freude nicht trüben, gibt aber zu bedenken: „Wir gewinnen jetzt Zeit. In zehn bis 15 Jahren wird sicher eine Kompletterneuerung unumgänglich sein.“ Das sei auch ganz normal bei solchen Industriedenkmälern, die ja eigentlich nur für ihren ursprünglichen Zweck gemacht waren.