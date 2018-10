Wie Robert Reminghorst, stellvertretender Leiter der Ahlener Umweltbetriebe, ausführte, hat die Kirchner-Gruppe, die das Baugebiet im hinteren Bereich der Barbarastraße erschließt und vermarktet, angekündigt, dass die Arbeiten zur Fertigstellung der Stichstraße Mitte November beginnen sollen. Für die Stadt das Signal, nun ihrerseits auch das nur 55 Meter lange Verbindungsstück zur Emanu­el-von­Ketteler-Straße, das seit vielen Jahren auf seinen Endausbau wartet, in Angriff zu nehmen.

Reminghorst berichtete von einem Ortstermin, der am 10. Oktober stattgefunden hat und an dem etwa 30 Bürger teilgenommen haben. Das Wetter sei gut, die Diskussion konstruktiv gewesen. Mit Sprühfarbe habe man den möglichen Verlauf von Fahrbahn und Gehwegen, die die Verwaltung ei­gentlich beidseitig vorgesehen hatte, aufgezeichnet.

Laut Reminghorst war es jedoch der mehrheitliche Wunsch der Anwohner, nur auf der Westseite einen 1,80 Meter breiten, gepflasterten Gehweg anzulegen. Vor dem gegenüberliegenden Mehrfamilienhaus würde ein ein Meter breiter Streifen für Fußgänger ausreichen, der im weiteren Verlauf in ein lediglich noch 50 Zentimeter schmales Schrammbord übergehen soll. Karl-Heinz Jonscher (CDU) wandte an dieser Stelle ein, dann sei doch der im Erschließungsplan vorgesehene Gehweg im Anschluss an das Neubaugebiet eigentlich auch überflüssig. Robert Reminghorst verwies auf den bereits im Jahr 2012 abgeschlossenen Erschließungsvertrag, sicherte aber zu, über diesen Aspekt noch einmal mit dem Vorhabenträger sprechen zu wollen.

Die Barbarstraße soll wie heute schon auch künftig als Tempo-30-Zone ausgewiesen werden. Als zusätzliche Geschwindigkeitsbremse bei der Einfahrt in das Gebiet von der Emanuel-von-Ketteler-Straße aus ist eine Fahrbahneinengung in Form eines Grünbeets vorgesehen.

Die geschätzten Ausbaukosten von rund 70 000 Euro müssten zu 90 Prozent auf die Anlieger umgelegt werden, teilte Reminghorst noch mit.