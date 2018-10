Ahlen, Soest und Lippstadt im Trialog

Was verbindet Ahlen mit Soest und Lippstadt? Früher war es die Zugehörigkeit zum Städtebund der Hanse, die heute im Hansebund symbolisch weitergeführt wird. Kulturell ist es die Lichtkunst als gemeinsames Band, das die drei Städte am 24. November noch enger zusammenführt.

Zur dritten „Nacht der Lichtkunst“ haben sich nämlich die drei Kulturbüros der Städte zu einer Hop-On/Hop-Off-Tour zusammengetan, die die Ziele von einer ganz besonderen Seite erleben lässt.

„Wir bieten erstmals ein ganz neues Veranstaltungsformat an“, kündigte Kulturfachbereichsleiter Christoph Wessels am Dienstag bei einem Pressegespräch im Kunstmuseum an. „Ein Lichtkunstspecial“, ergänzte Dagmar Schmidt, stellvertretende Museumsleiterin und Projektkoordinatorin.

Dazu verkehren am 24. November zwischen Ahlen, Lippstadt und Soest zu jeder vollen Stunde Busse im Pendelverkehr, beginnend um 17 Uhr. Kunstinteressierte, die sich in Ahlen auf den Lichtkunstweg begeben, können um 17 Uhr an der Führung teilnehmen, die neben der Lichtinstallation „Kaskade“ von Egil Sæbjörnsson die Skulptur von Heinz Mack und die von dem Bonner Künstler Christoph Dahlhausen farbig gestaltete Einfriedung im Außenbereich umfasst. Zudem wird Dagmar Schmidt mit den Teilnehmern auch einen kurzen Blick in die Lichtkunstaspekte der aktuellen Ausstellung „Brisante Träume“ werfen.

Der erste Bus nach Lippstadt fährt bereits um 17 Uhr, der zweite um 18 Uhr und die folgenden zu jeder weiteren vollen Stunde. Um dort die Rundgänge „Grüner Winkel“ und „Schifffahrtskanal“ mitzumachen und anschließend auch die dritte Station in Soest wahrzunehmen, sollten die Teilnehmer spätestens um 19 Uhr in Ahlen den Shuttlebus besteigen, der direkt am Kunstmuseum abfährt. In Soest fährt der Bus den Bahnhof an, um dort auf die Teilnehmer des Lichtrundgangs zu warten. Dieser führt zum Museum Wilhelm Morgner mit einer neuen Installation von Jan van Munster und zu zwei Lichtkunstwerken des in Soest lebenden Richard A. Cox.

Ein kleiner Lichtkunstimbiss rundet in jeder der drei Städte die Lichtreise ab, die von sachkundigen Guides begleitet wird. Vor Ort stehen kompetente Gesprächspartner als Erklärer zur Verfügung.

„Es ist ein Experiment“, sind sich Christoph Wessels und Dagmar Schmidt in der Beurteilung einig, nicht zuletzt wegen des beträchtlichen logistischen Aufwands.