Anlässlich des 95. Jahrestags der Gründung der Republik Türkei hatte die Generalkonsulin der Republik Türkei in Münster, Pinar Gülün Kayseri, auch Alois Brinkkötter, Schulleiter der Ahlener Fritz-Winter-Gesamtschule, zu einem Empfang am vergangenen Montag eingeladen.

Hintergrund der Einladung ist die Auszeichnung der Fritz-Winter-Gesamtschule als zertifizierte Europaschule und das besondere Angebot in der Fremdsprache Türkisch. An der Fritz-Winter-Gesamtschule wird Türkisch als Herkunftssprachlicher Unterricht durchgängig von Klasse fünf bis Klasse zehn unterrichtet. Zudem können alle Schülerinnen und Schüler, deren Herkunftssprache Türkisch ist, ab Jahrgangsstufe sechs Türkisch als Fremdsprache belegen. Mit erfolgreichem Abschluss in der Jahrgangsstufe zehn wird die für das Abitur wichtige Voraussetzung einer erfolgreich abgeschlossenen zweiten Fremdsprache abgedeckt.

Auch als neu einsetzende Fremdsprache ab Jahrgangsstufe elf kann die Ahlener Gesamtschule Türkisch anbieten. Mit insgesamt fünf Lehrkräften für den Türkischunterricht sind die personellen Voraussetzungen recht gut.

Zusammen mit der Oberstufenleiterin Claudia Wilmer hat Alois Brinkkötter die Einladung gern angenommen. Sie waren überrascht, wie viele bekannte Gesichter aus Ahlen beim Empfang im Festsaal im historischen Rathaus in Münster zugegen waren.

In ihrer Rede zum 95. Jahrestag unterstrich die Generalkonsulin die Bedeutung der Republik Türkei in einer von Krisen und Kriegen zerrütteten Region, die gute Zusammenarbeit zwischen der Türkei und Deutschland und plädierte für ein völkerverbindendes Engagement für Frieden, Wohlstand und Gerechtigkeit.