Samstag, 21. Oktober 2000, 14.51 Uhr: Im Schatten des Großen Kurfürsten bei den Bruchhauser Steinen – in 630 Metern Höhe – wird eine jahrelang schlummernde Gemeinschaft durch neun Gleichgesinnte „wiederbelebt“. Ahlen hat wieder einen eigenen Stamm der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg (DPSG).

An das, was sich vor genau 18 Jahren auf dem sogenannten Maluschke-Platz zutrug, erinnerte Pfarrer Willi Stroband jetzt bei einem Fest am Pumpenhaus im Stadtwald Langst, dem Domizil der Pfadfinder. „Wir sind jetzt volljährig“, nahm er Bezug auf den 18. Geburtstag. Der Geistliche, seither als Kurat im Stamm aktiv, gehörte zu den neun Gründungsmitgliedern. Außerdem dabei waren Julia Ünsac, Suzan Öztürk, Andreas Große Wächter, Jürgen Stemmer, Frank Risse, Christoph Kania, Carsten Romberg und Beate Wichmann.

Ein buntes Programm erwartete die Aktiven rund um die klassische Jurte, die am Pumpenhaus aufgebaut war. Der Stamm Ahlen, der heute fast 100 Mitglieder hat, begrüßte dazu ebenso viele Gäste. Auch die Stämme aus Oelde, Sendenhorst und Enniger waren mit Abordnungen vertreten. Den aktuellen Stammesvorstand in Ahlen bilden Sebastian Aperdannier und Jonas Konietzko gemeinsam mit Kurat Willi Stroband.

Wölflinge (sieben bis zehn Jahre), Jungpfadfinder (elf bis 13 Jahre), Pfadfinder (14 bis 16 Jahre), Rover (ab 16 Jahre) und Leiter gaben sich ein kameradschaftliches Stelldichein. Los ging es mit Speis und Trank: Frische Bratwürstchen, Kartoffelpuffer und Stockbrot bildeten gerade für die Kleinen eine passende Grundlage für die Aktivitäten des Nachmittags. Daneben sorgten Stepptanz und eine Fotobox für Unterhaltung.

Einen Rückblick auf die vergangenen 18 Jahre ermöglichte die Video-Leinwandpräsentation der Pfadfinder im Inneren des Pumpenhauses. Und natürlich hatten die anwesenden Gründer auch einiges zu erzählen. Zu den Höhepunkten zählen immer wieder die Zeltlager, die mal weit weg und mal ganz in der Nähe stattfinden.

Wer sich für die Pfadfinderarbeit in Ahlen interessiert, kann sich bei den Vorstandsmitgliedern melden oder sich über das Internet informieren.