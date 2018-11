Wiederholt hat das Darmzentrum des St.-Franziskus-Hospitals Ahlen die Überprüfung seiner Einrichtung bestanden und ist rezertifiziert worden.

„Nicht ohne Stolz nehmen wir die Auszeichnung unseres Darmzentrums an. Alle Mitarbeiter arbeiten täglich daran, den hohen Qualitätsstandard zu halten und neue Erkenntnisse in die Behandlung einfließen zu lassen“, erklärte Dr. med. Frank Klammer, Ärztlicher Direktor des Krankenhauses.

Das Darmzentrum hat sich bereits seit 2009 etabliert. Hier werden alle gutartigen Erkrankungen des Dick- und Enddarms interdisziplinär betreut. Dazu werden auch die formalen und inhaltlichen Kriterien der Deutschen Krebsgesellschaft erfüllt.

Mit den Kooperationspartnern innerhalb der Klinik und im Verbund erfolgt die Behandlung aller bösartigen Erkrankungen des Dickdarms und Mastdarms nach den aktuellen S3-Leitlinien des Arbeitskreises Wissenschaftlich-Medizinischer Fachgesellschaften (AWMF).

Sowohl die Vorstufen des Darmkrebses wie Polypen oder die Colitis ulcerosa werden im St.-Franziskus-Hospital interdisziplinär behandelt. In gleicher Weise werden die fortgeschrittenen Stadien der Krebserkrankung mit den Absiedelungen in weiteren Organen therapiert.

Das Darmzentrum Ahlen ist ein Zusammenschluss von Ärztinnen und Ärzten aller Fachrichtungen, die an der Behandlung von gutartigen und bösartigen Erkrankungen des Dickdarms und Mastdarms beteiligt sind. Es hat sich zur Aufgabe gemacht, seine Patienten und Patientinnen auf höchstem Qualitätsniveau und umfassend betreut mit kurzen Wegen zu behandeln. Ziel sei es, gemeinsam mit den Patienten die Behandlung zu planen, durchzuführen und auch nach der Therapie ein verlässlicher Ansprechpartner in der speziellen Nachsorge dieser Erkrankungen zu sein, so Dr. Klammer.