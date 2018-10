Neuer Anstrich für die „Shrimps“

Wie kommt ein Krabbenkutter auf den Hof vom Malerbetrieb Pörtzel? Inhaber Martin Pörtzel hat sich damit sprichwörtlich einen außergewöhnlichen Auftrag an Land gezogen. Ein Eigner aus Münster restauriert zurzeit das Schiff in Eigenregie, brauchte bei der Neulackierung aber Unterstützung. Die fand er bei seinem Bekannten, dem Ahlener Malermeister.

Der Lack war bei dem über 50 Jahre altem Krabbenkutter gewissermaßen ab, als der Münsteraner Bekannte von Martin Pörtzel das Boot zu Beginn des Jahres erwarb. Gebaut wurde das Holzboot in Großbritannien, aber auch in der Ostsee war es als Krabbenkutter im Einsatz. Zukünftig wird die hochseefeste „Shrimps“ wohl vorwiegend auf Kanälen schippern.

Der Eigner restauriert das Schiff selbst, stieß bei der Lackierung allerdings an seine Grenzen. „Das war für mich total überraschend“, erinnert sich Martin Pörtzel an seine erste Reaktion, als er von ihm um Rat gefragt wurde. Der Malermeister war zwar bei Schiffslackierungen bis dahin unerfahren, holte sich aber wertvolle Tipps bei seinen Lackherstellern. Und da es dann zu aufwendig war, den rund 7,50 Meter langen Kutter in Münster zu lackieren, wurde er kurzerhand nach Ahlen gebracht. Trotz sehr guter Stabilität auf dem Anhänger bekamen die ausführenden Mitarbeiter Martin Pörtzels dann doch etwas seemännisches Gefühl mit – es schwankte ein wenig wie bei leichtem Seegang. Am Ende lief alles glatt, nach hundert Arbeitsstunden erstrahlte das Holzboot in neuem Glanz.

„Wichtig war die Untergrundvorbehandlung, damit die Farbe besser hält“, nimmt Martin Pörtzel als wichtige Erkenntnis der Lackierarbeiten mit. Zudem mussten Salzrückstände mit einer Lauge neutralisiert werden, das Oberdeck wurde rutschhemmend mit Zugabe von Sand beschichtet. Auch die Farbgestaltung wurde neu angelegt, das Blaugrün wich einem reinen Grün. Seinen Schiffsnamen „Shrimps“ hat der Kutter aber behalten. Bis er endgültig wieder auf Fahrt gehen kann, wird es aber noch einige Monate dauern. Zur Jungfernfahrt nach der Restaurierung ist Martin Pörtzel aber schon jetzt eingeladen.

„Die nächste Schiffsrenovierung haben wir schon im Auftrag“, kann Martin Pörtzel seine neuen Erfahrungen gleich in das nächste Projekt einfließen lassen. Dieses Mal wird es eine kleine Jacht mit Metallrumpf sein, die in der Marina Nautilus in Bockum-Hövel liegt und auch dort aufgebockt restauriert wird. Das bewährte Team wird die Neulackierung vornehmen.

Ob er nun zum „Schiffslackierspezialist“ wird? Martin Pörtzel lächelt bei der Frage. „Nein, aber zum Bootsliebhaber“, antwortet er dann überlegt: „Das sind schon schöne und interessante Sonderaufträge.“