Eröffnung einer „Digitalen Kneipe“

Die Gastronomie des Bürgerzentrums Schuhfa­brik verwandelt sich von Montag, 5. November, bis Donnerstag, 8. November, in eine „Digitale Kneipe“. Alle Gäste sind eingeladen zu erleben, wie eine „ganz normale“ Kneipe in nicht allzu ferner Zukunft aussehen könnte.

Menschen wischen, tippen und tasten täglich mit den Fingerspitzen über die glatten Oberflächen der Smartphones. Diese Handlungen sind alltäglich und der wesentliche Zugang zur digitalen Welt. Und das Wort Digital kommt dabei auch noch von dem Lateinischen digitus und bedeutet „Finger“.

Doch wie weit reicht die digitale Welt wirklich in den Alltag? Wie weit kann sie reichen? Und wie sieht damit dann die Realität aus? Diese Fragen bilden den Auftakt zu einem dreijährigen Projekt mit dem Titel „Willkommen im echten Leben – Digitalisierung und analoge Räume“. Im Rahmen dieser Aktion will die Schuhfabrik das Spannungsfeld zwischen dem Digitalen und Analogen untersuchen und erfahrbar machen.

Mit Unterstützung des Landes NRW und der Konzeptförderung der LAG Soziokultur freut sich die Schuhfabrik auf spannende Experimente. Und die beginnen sehr konkret an dem Ort, wo die Menschen sich begegnen: in der „Digitalen Kneipe“.

Am Tresen stehend sein Bier über das Smartphone bestellen? Die Musik selbst auswählen, die man gerne in der Kneipe gerade hören möchte? Bargeldlos den virtuellen Deckel bezahlen? Sich über zu viel oder zu wenig Salz in der Suppe digital beschweren? Das alles und noch mehr wird von Montag bis Donnerstag möglich sein in der Gastronomie der Schuhfabrik.

Alle Bereiche wie der Service, die Bestellung, das Bezahlen, die Unterhaltung, Information, Werbung und Musik verwandeln sich zum Handlungsfeld des Digitalen. Wichtigstes Instrument für den Besucher wird dabei sein Smartphone sein, um in das Erfahrungsfeld einer zukünftigen Digitalisierung einzutauchen. Wie sich durch Digitalisierung die menschlichen Handlungsräume verändern, ist dabei eine wesentliche Frage, die das Projekt erforscht. Und keine Angst, die Getränke kann dabei jeder analog trinken und das Essen gibt es auch real auf einem Teller.

Das Projekt wird von vielen Aktiven der Schuhfabrik entwickelt und gemeinsam mit dem Künstler Stephan US durchgeführt.