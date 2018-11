Gestalten aus der Comic-Unterwelt

Superman, Spiderman oder Batman. Das sind echte Comic-Superhelden, die für das Gute kämpfen. Für solche Lichtgestalten war jedoch am Mittwochabend im Bürgerzentrum Schuhfabrik wahrlich kein Platz. Denn zum mittlerweile achten Mal hatte sich an Halloween die Schuhfabrik in eine furchteinflößende „Horrorfabrik“ verwandelt. Und in der versammelten sich unter dem Motto „Comic Villains“ fast alle Bösewichte, die die Comic-Unterwelt so zu bieten hat.

Egal ob „Two Face“, ein leider kriminelles Superhirn mit einer obendrein noch gespaltenen Persönlichkeit, oder die durchtriebene und kampferprobte Spionageagentin „Black Widow“: Sie alle trafen sich in der „Horrorfabrik“. Ein Kostüm war gruseliger als das andere, für schwache Nerven war dieser Anblick wahrlich nichts. „Man sieht, dass sich die Leute mit ihren Kostümen richtig viel Mühe gegeben haben“, freute sich Horrorfabrik-Organisator Jens Höckelmann über die zahlreichen aufwendigen und kreativen Verkleidungen. „Die Batman-Charaktere stehen schon klar im Vordergrund“, konnte Höckelmann auch früh erkennen, welcher Comic für die meisten Gäste die beste Inspirationsquelle war.

Gestalten aus der Unterwelt 1/13 Wenn die Schuhfabrik an Halloween zur „Horrorfabrik“ wird, treffen sich die gruseligsten Gestalten. Foto: Martin Feldhaus

Doch neben den Comic-Bösewichten gab es auch zahlreiche unbekannte Gestalten, die nicht minder furchteinflößend wirkten. Neben Bankräubern, die sich mit Gesichtsmasken tarnten, waren auch zahlreiche Chirurgen in der Horrorfabrik, die eigentlich eher als Metzger durchgingen – Hackebeil inklusive. Minimalinvasive Behandlungen kannten die mit Sicherheit nicht.

Doch was bietet man solchen Kreaturen in einer „Horrorfabrik“ eigentlich zum Trinken an? Heiße Milch mit Honig? Das ist mit Sicherheit nicht die passende Wahl, wenn es zum Beispiel Vampiren oder dem gefürchteten Graf Dracula dürstet. Und so wurden hinter der Theke zahlreiche spezielle Kreationen wie beispielsweise „Joker“, Harley“ oder auch „Scarecrow“ serviert. Und was davon nimmt der Bankräuber? „Einen Joker natürlich“, lacht der Maskenmann. Kein Wunder, denn ein paar üble Clown-Tricks können ja bei einem Überfall durchaus helfen.

Bedient wurden die Gäste hierbei von einem Thekenpersonal, das kaum wiederzuerkennen war. Ein Getränk von einem Sackgesicht – auch das gibt es wohl nur in der „Horrorfabrik“. Die wurde gegen Mitternacht erst so richtig voll und entpuppte sich damit erneut als eine angesagtesten Halloween-Partys im Kreis. Die passende Musik von DJ Isi & das Schweigen der Lämmer lockte immer mehr Bösewichte zum Tanz und sorgte für eine ausgelassene Stimmung in der „Horrorfabrik“.