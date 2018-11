Einige Namen tauchen immer wieder auf

Am Donnerstag führte Bernd Schulze Beerhorst, ehrenamtlicher Denkmalpfleger der Stadt Ahlen, über die älteste Ahlener Grabstätte – den Westfriedhof. Der Fachmann brachte in seinem sehr lebendigen Vortrag den um die 60 wetterfesten Interessierten wichtige Teile der Stadtgeschichte mittels der Gräber bekannter Familien näher.

So startete die Führung am eindrucksvollsten Grab des Friedhofs, dem Kerkmann-Mausoleum nahe dem Eingang Schlütingstraße. Die Grablege der bedeutenden Industriellenfamilie der Stadt ist allerdings nicht mehr vollständig. So fielen einige Sandsteinstatuen vor einigen Jahren dem Vandalismus zum Opfer.

In diesem Zusammenhang erzählte Bernd Schulze Beerhorst einiges über die lokale Heiratspolitik der führenden Familien der Wersestadt. „Es sind immer wieder gewisse Namen, die in der Historie der Stadt auftauchen – Kerkmann, Holtermann und auch Krämer“, sagte der Friedhofsführer. Mittlerweile stand die Gruppe fast am nördlichen Ende des Teilbereichs, der „Wohlstandsallee“ genannt wird. Hier beherrscht das breite Grab der Bauunternehmerdynastie Krämer den Blick.

Trotz des regnerischen Wetters fanden am Feiertag rund 60 Interessierte den Weg zum Westfriedhof. Foto: Peter Schniederjürgen

Zwischen Kerkmann und Krämer warf Schulze Beerhorst noch einen Blick in die Ahlener Adelswelt. „Hier ruht Julia Alexandra von Kalckstein-Severinghausen“, zeigte der Geschichtskenner. Sie verstarb 1888, just in dem Jahr, als das heutige Kunst-Museum als ihr Wintersitz in Ahlen fertiggestellt wurde. Sie war die Erbauerin des eindrucksvollen und für Ahlen so wichtigen Gebäudes.

Schließlich ging die Besichtigungstour auch zum jüdischen Teil des Freihofs. Im Gegensatz zu dem christlichen Teil herrscht hier eine verwunschene Atmosphäre. „Dazu müssen wir einen Blick auf die jüdischen Bestattungsriten werfen“, forderte Schulze Beerhorst seine Zuhörer auf. Der Fachmann erklärte den offensichtlichen Unterschied. „Hier gibt es kein Gedenken mit Blumen, wie es im Christentum oder zumindest bei uns üblich ist. Hier wird ein Stein auf den Grabstein oder das Grab gelegt“, erläuterte der Denkmalpfleger. Weiter erfahren die Ruhestätte oder der Grabstein keine weiteren Pflegemaßnahmen. Lediglich für die Verkehrssicherheit werde gesorgt. Auch die Geschichte des Gräberfeldes ist hochspannend. „Der Friedhof wurde 1936 vom ursprünglichen Standort zwischen Bahnhof und Ostwall hierher verlegt“, führte Bernd Schulze Beerhorst aus. Umgesetzt wurden jedoch nur die Steine. „Die sterblichen Überreste wurden separat in einer Ecke des neuen Geländes bestattet“, ergänzte der Denkmalfachmann. Die letzte Beisetzung war die von Marga Spiegel.