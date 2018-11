„Wir werden damit sicher die 300 000-Euro-Marke knacken“, ist sich Lambert Quante, Kalendermanager der drei Clubs, sicher. Denn unter dem Motto „Vor Ort Gutes tun“ ist der Kalender zu einer Marke und einem beliebten Geschenk geworden.

Der Reiz liegt in den Gewinnen. Wie in den vorherigen Aktionen winken auch dieses Mal wieder großartige Preise im Gesamtwert von über 18 000 Euro. Vom Reisegutschein über ein Fahrrad und I-Pads oder Smartphones bis hin zu Einkaufsgutscheinen, einschließlich angenehmer Wohlfühlmassagen, reicht die Palette. Ein wohliges Gefühl gibt es mit dem Kauf des Kalenders für fünf Euro, denn: „Das Geld bleibt hier in der Region“, stellt Quante klar.

Die Einnahmen dienen dazu, soziale Projekte hier im nächsten Umfeld zu fördern. Dazu stellen sich die Clubmitglieder zum Verkauf auf den Markt. „Allerdings haben wir, um länger anbieten zu können, die Stückzahlen kontingentiert. Es lohnt sich also, frühzeitig nachzufragen“, mahnt der Kalenderbeauftragte. Denn mit den Motiven von Ilse Rottmann sind diese Weihnachtsvorboten auch ein begehrtes Sammlerobjekt.

„Ohne die fabelhafte Unterstützung, die wir von den Geschäftsleuten bekommen, wäre dieser Erfolg gar nicht denkbar“, lobt Lambert Quante die Spender der hochwertigen Preise. Denn nicht zuletzt machen diese den Reiz der Verlosung aus. Dazu kommen noch Spenden, die Privatpersonen und Unternehmen dazugeben. „So konnten wir fast immer den gesamten Verkaufserlös auf die bedachten Projekte und Organisationen verteilen“, freut er sich. Denn meist wurden sogar die Druckkosten und die hohen Aufwendungen für die Produktion des Kalenders gesponsert. Die Gewinnnummern werden – auch das hat Tradition – in der „Ahlener Zeitung“ und im Internet veröffentlicht.

Für die drei Clubs hat sich die Aktion zu einem festen Bestandteil im Portfolio der sozialen Aktionen entwickelt; für die Ahlener, Beckumer und Ennigerloher zu einem ebenso festen Bestandteil der Vorweihnachtszeit. So findet sich der Kalender in vielen Haushalten, beliebt auch als Geschenk. Und ab morgen ist er zur Marktzeit vor dem Porzellanhaus Ostermann erhältlich. Danach am kommenden Mittwoch und in den bereits bekannten Partnergeschäften.