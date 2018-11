Lunch-Club-Kinder kreativ für LR

Malen, zeichnen, klecksen und vor allem ganz viele Fingerprints: So entstand in einer kreativen Aktion bereits zum zweiten Mal gemeinsam mit den Lunch-Club-Kindern und ehrenamtlichen Mitarbeitern von LR Health & Beauty das weihnachtliche Design mit Rentieren, Tannenbaum und Winterlandschaft für die Sonderedition der LR-Spendentasse.

Gemeinsam mit LR für den guten Zweck, das kennen die jungen Kreativen schon von vergangenen Aktionen. Ungewöhnlich für das Design der Weihnachtstasse war der Zeitpunkt, denn die Kreation fand parallel zur Osterbastelaktion mit Körbchen und Ostereiern statt. „Ein bisschen verrückt, aber voll cool“– so das einstimmige Feedback der Mädchen und Jungen, die ganz stolz sind, wieder Teil eines gemeinsamen Werks zu sein.

Die Spendentasse. Foto: LR Global Kids Fund

Die limitierte Sonderedition der beliebten Villeroy & Boch-Tasse gibt es seit dem 1. November im LR-Weihnachtssortiment. Den Erlös von zehn Euro pro verkaufter Tasse spendet das Unternehmen direkt an den LR Global Kids Fund.

Mit dem Kauf von LR Spendenprodukten – wie dieser Weihnachtstasse – unterstützen Vertriebspartner, Kunden und Mitarbeiter direkt von Armut betroffene Kinder. Insgesamt konnten 2018 mit solchen Produkten bereits rund 200 000 Euro an Spenden eingenommen werden. Geld, das eins zu eins direkt in die vielen Kinderhilfsprojekte des Ahlener Vereins fließt.

Der LR Global Kids Fund wurde 2009 von LR Health & Beauty initiiert. Der Verein basiert auf dem gemeinschaftlichen Engagement des Unternehmens, seiner Mitarbeiter, Vertriebspartner sowie Kunden und unterstützt Projekte in den Ländern, in denen LR aktiv ist. LR deckt mit seiner Unternehmensspende die Verwaltungskosten des Vereins. Dadurch kommen alle Spenden da an, wo sie gebraucht werden: Bei den einzelnen Projekten vor Ort. Gefördert werden zum Beispiel Projekte aus den Bereichen Bildung und Gesundheit. Der Global Kids Fund unterstützt in Ahlen den Lunch Club – das Restaurant für Kinder.

Auf der Website des Vereins unter lrgkf.com gibt es weitere Informationen zu den verschiedenen Hilfsprojekten und Spendenmöglichkeiten. Auf Facebook ist der LR Global Kids Fund unter facebook.com/lrgkf präsent.