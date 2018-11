Ahlens neues Einkaufszentrum füllt sich

Die erste Wahrnehmung schwankt zwischen „Wow“ und Wohlgefühl. „Langsam kommt Atmo­­sphäre in den Laden“, spürt auch Einzelhändler Markus Scholz, obwohl für große Gefühlsduseleien keine Zeit bleibt. Allerheiligen hat er durchgearbeitet, kommenden Sonntag muss er auch. Und immer wieder der Blick zur Uhr, der Griff zum Handy. Drei Wochen noch, dann eröffnet der Edeka Kempermarkt. Mit ihm – Stichtag 22. November – geht das neue Einkaufszentrum „Kerkmann Platz“ komplett an den Start. Was schon jetzt zu sehen ist, flasht. Langsam fällt‘s schwer, mattgrünen „ Marktkauf“-Zeiten hinterherzujammern.

Die Passage empfängt – frisch gefliest – in erwärmendem Sandsteinton. Darüber stylische Lichttechnik in irren Formen. „ Woolworth“ und „dm“ lassen durch ihre Tore in hell erstrahlte Leere blicken. Gleich daneben ist einer schon Schritte weiter: Platzhirsch Edeka Kempermarkt. Durch Folien abgeschirmt, schaffen es nur die LED-Spots – bis spät in den Abend – signalsetzend nach draußen. Unter ihnen wird mit „Know how“ ausgepackt.

Einkaufszentrum „Kerkmann Platz“ 1/21 Noch drei Wochen bis zur Eröffnung des Einkaufszentrums „Kerkmann Platz“ Foto: Ulrich Gösmann

„Die großen Bauarbeiten sind abgeschlossen. Die Ware kommt“, lässt Mitinhaber Markus Scholz wissen. Von der Bockwurst bis zum Brandy wandern Einzelstücke in Einkaufskörbe, um sie an ihren ausgeschilderten Platz zu bringen. Der Chef spricht von „Spiegelware“. Getreu dem Motto: „Nimm zwei“. Sie sind Platzhalter, um System in 45 000 verschiedene Artikel auf 2600 Quadratmeter Verkaufsfläche zu bringen. So gehen kleine Korrekturen schneller von der Hand. Im Großen und Ganzen steht aber das Konzept. Keines von der Stange, kein Einheits-Edeka, sondern ein individueller Kempermarkt mit seinen inzwischen 160 Extralieferanten. Hinter das Gesamtpaket setzt der Einzelhändler das Prädikat der Einzigartigkeit: „Dieses Geschäft gibt es nicht noch einmal.“

Exklusives strahlt auch eine Lichtschiene aus, die lang durch den Laden – einmal geschwungen ums Bioland – über den Kreisverkehr wieder zurück zur Kasse führt. Unter dunkler Decke ebenso wirkungsvoll wie die Spots, die ihr Licht auf graue Regale und Holznachbildungen in Eiche schicken.

Ein Großteil der 56 Mitarbeiter ist jetzt schon am Start. Für Emel Demirer ist dieser Freitag ein ganz besonderer: Ihr erster als erste Filialleiterin hier am neuen „Kerkmann Platz“. Bisher war die Ahlenerin in Sendenhorst Niederlassungsleiterin. Jetzt übernimmt sie in ihrer Heimatstadt – mit Markus Müller, der aus Sassenberg für die Doppelspitze rüberkommt.

Und auch die Öffnungszeiten sollen nicht länger Geheimnis sein: täglich von 8 bis 21 Uhr. „22 Uhr haben wir bewusst nicht gemacht“, sagt Markus Scholz. „Das braucht kein Mensch.“ Schon gar nicht seine Mitarbeiter.