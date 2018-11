„Weltkirche“: Papst begeistert Jugendliche

Beeindruckt stehen die Schüler des Berufskollegs St. Michael auf dem Petersplatz. Soeben ist Papst Franziskus am Ende der Generalaudienz an ihnen, an den Balustraden stehend, vorbeigefahren. Jetzt endlich konnten sie ihn einmal persönlich erleben, nachdem viele Schüler den Papst lediglich aus dem Film von Wim Wenders „Papst Franziskus – Ein Mann seines Wortes“ kennengelernt und sich auf die Begegnung in Rom gefreut hatten. So auch Peter Peters, der von einem „atemberaubenden Erlebnis“ sprach. Andere Schüler formulierten, sie hätten eine Gänsehaut bekommen, als sie den Papst sprechen hörten.

Am Ende der Jugendsynode in der vergangenen Woche hatte sich der Papst noch an die Jugend der Welt gewandt und sich dafür entschuldigt, dass die katholische Kirche in der zurückliegenden Zeit die Jugendlichen viel zu wenig gehört und stattdessen ihre Ohren vollgeredet habe. Auch mit dieser Äußerung konnte Papst Franziskus bei den Ahlener Schülern punkten.

Insgesamt zeigten sich die Mädchen und Jungen sehr begeistert von der Generalaudienz, an der rund 20 000 Menschen aus verschiedenen Ländern teilnahmen. Wo sonst erlebt man Weltkirche in einer derartigen Größendimension? Allein schon die Benennung der einzelnen Pilgergruppen zu Beginn der Audienz, darunter auch das Berufskolleg St. Michael aus Ahlen, habe verdeutlicht, aus wie vielen Ländern Pilgergruppen angereist waren, betonte Schulseelsorger und Diakon Johannes Gröger.

Seit Montag ist das Berufskolleg St. Michael mit seinen 322 Teilnehmern auf Romwallfahrt in der „Ewigen Stadt“. Entgegen ersten Prognosen hat das Wetter bisher doch recht gut mitgespielt. Bei sonnigem Wetter erreichte die Schulgemeinschaft am Dienstag nach 22-stündiger Fahrzeit den Campingplatz „Fabulous Village“ nahe Rom. Auch bei der Generalaudienz des Papstes am Mittwoch auf dem Petersplatz zeigte sich das Wetter von einer guten Seite, so dass alle Teilnehmer in den eigens von der Volksbank Ahlen gesponserten T-Shirts daran teilnehmen konnten.

Auch dieses äußere sichtbare Zeichen sei gemeinschaftsstiftend, resümiert Schulseelsorger Gröger. Das Hauptziel der einwöchigen Romwallfahrt sehe er darin, in vielen Gesprächen die zahlreichen Gedanken und Eindrücke der Tage miteinander zu teilen. Wenn neben zahlreichen spirituellen Momenten zusätzlich ein respektvolles und achtsames Miteinander gelebt werde, zeige sich darin, dass „Gottes Geist auch heute noch spürbar ist“, konstatiert Diakon Gröger.