Der Mann befuhr in der Nacht zum Sonntag gegen 2 Uhr die Warendorfer Straße in Freckenhorst aus Richtung Warendorf kommend in Richtung Ahlen. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer war zeitgleich auf der Everswinkeler Straße in Richtung Westkirchener Straße unterwegs. Um einen Zusammenstoß mit dem von rechts kommenden Pkw im Kreuzungsbereich Warendorfer Straße / Everswinkeler Straße / Hoetmarer Straße zu vermeiden, wich der 33-Jährige laut Polizei nach links aus und prallte gegen eine Hauswand.

Der Ahlener verletzte sich leicht, Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus nach Warendorf. Durch die Feuerwehr mussten ausgelaufene Betriebsstoffe abgebunden werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von geschätzt etwa 3000 Euro.

Der andere Unfallbeteiligte entfernte sich von der Unfallstelle. Er sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Warendorf unter der Telefonnummer 025 81-94 10 00 oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de in Verbindung zu setzen.