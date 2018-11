„Dieser Fortschritt ist nicht mehr aufzuhalten“

Am 12. November wird die Kolpingsfamilie Dolberg die Oelder Maschinenfabrik und Drahtweberei Haver und Boeker besichtigen. Diese arbeitet auf der Grundlage des Zukunftsprojekts zur umfassenden Digitalisierung der industriellen Produktion, auch genannt „Industrie 4.0“. Das war für Josef Kerkmann aus dem Vorstand der Kolpingsfamilie Grund genug, am Freitagabend im Pfarrheim St. Lambertus die „Vierte Industrielle Revolution“ näher zu beleuchten.

Drei Industrielle Revolutionen gab es schon – mit der Einführung der ersten Dampfmaschinen, der Massenproduktion durch elektrische Energie und schließlich dem Einsatz von Informationstechnik (IT). Jetzt geht es darum, Produktionsprozesse zu verknüpfen. „4.0 heißt vierte Industrielle Revolution“, verdeutlichte Josef Kerkmann. Dieser vierte Schritt sei die logische Konsequenz der technologischen Entwicklung. „Die kann niemand verbieten – es geht darum, sie mitzugestalten“, warnte der ehemalige Berufsschullehrer vor Ansichten, Fortschritt aufhalten zu wollen, der nicht aufzuhalten sei. Vor allem, weil es ein globaler Fortschritt ist, bei dem Deutschland leicht ins Hintertreffen geraten könne.

Durch die „Industrie 4.0“ entsteht eine intelligente Wertschöpfungskette, die hin bis zum Recycling geht, um Umweltproblematiken in den Griff zu bekommen. Durch Senkung der Fixkosten können Produktionskosten gesenkt werden. Die Produktion wird intelligent und flexibel, weil sie sich modernster Informations- und Kommunikationstechnik bedient. Maschinen werden durch Datenaustausch immer mehr miteinander kommunizieren können.

Die neuen technischen Errungenschaften führen aber auch zu zentralen gesellschaftlichen und politischen Herausforderungen. Denn die Arbeitswelt wird sich weiter ändern. „Nicht qualifizierte Menschen werden geringere Chancen haben, in den Arbeitsprozess zu kommen“, schätzte Josef Kerkmann die Situation ein. Denn viele einfache Arbeitsplätze werden wohl wegfallen. Aber auch die Anforderungen an die Beschäftigten werden sich anpassen. Die Arbeit wird projektorientierter gestaltet, die Arbeitszeiten und Arbeitsorte werden flexibler. „Ohne Teamarbeit wird es in Zukunft nicht mehr gehen, weil die Systeme für eine Person zu komplex werden“, vermutet Josef Kerkmann.

Aber auch die IT-Sicherheit wird immer größeren Anforderungen genügen müssen. Noch steht die vierte Industrielle Revolution am Anfang und niemand weiß, wo sie hinführt. „Ein Patentrezept hat auch die Politik nicht“, ist der Referent gespannt auf die weiteren Entwicklungen.