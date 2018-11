Die Polizei sucht einen flüchtigen Fahrradfahrer, der am Sonntag um 17.35 Uhr an einem Verkehrsunfall auf dem Aechterkamp beteiligt war.

Ein 44-jähriger Pkw-Fahrer war in Richtung Beckumer Straße unterwegs. Ausgangs einer Linkskurve kam dem Ahlener ein Fahrradfahrer entgegen, der Schlangenlinien fuhr. Der Unbekannte fuhr in das stehende Auto. Autofahrer und Beifahrerin stiegen aus, informierten die Polizei und forderten den Mann zum Warten auf. Der Unbekannte stieg dennoch auf sein Rad und fuhr in Richtung Zeche davon.

Der Gesuchte ist laut Polizei zwischen 50 und 60 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, hat eine unauffällige Statur, ist Deutscher und trug einen grauen Fahrradhelm sowie eine Brille. Er war auf einem Herrenfahrrad unterwegs, an dem zwei seitliche Satteltaschen mit Reflektoren angebracht waren.

Hinweise nimmt die Polizei, Telefon 96 50, entgegen.