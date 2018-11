Ein aufmerksamer Bürger informierte am Montagnachmittag gegen 16.50 Uhr die Polizei über eine Graffitisprayerin, die er in der Nähe der Bahnunterführung am Lütkeweg dabei beobachtet hatte, wie sie eine Wand verunstaltete. Die Einsatzkräfte überprüften dort wenig später eine 26-jährige Ahlenerin, die zahlreiche Spraydosen bei sich trug und die Tat zugab. Daraufhin stellten die Beamten die Farben sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen die Sprayerin ein.