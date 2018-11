Auf dem Schulhof der alten Mammut-, oder auch Freiligrath- oder Ludgeri-Schule, also am Röteringshof 83 gegenüber des Penny-Markts beginnt am Samstag, 10. November, um 17 Uhr das St.-Martinsspiel. „Danach ziehen wir, die Kinder der Kindertagstätten Jona und Milchzahn mit den Mammutschülern, durch das Viertel“, kündigt Anna Wroblewski vom Stadtteilbüro Süd/Ost an.

Brezeln und Kinderpunsch

Der Zug durch Mexiko wird von der Polizei angeführt und zieht sich den Röteringshof hinauf bis zur Gemmericher Straße. Von dort zur Bodelschwinghstraße, die Jung-Stilling-Straße zur Kuhlostraße entlang zum Burbecksort und zur neuen Mammutschule. „Dort endet der Zug mit den traditionellen Verteilen der Brezeln und des Ausschenken von Kinderpunsch“, sagt Elke Walter, Schulleiterin der Mammutschule.

Passender Rahmen

Die Organisatoren wünschen sich eine Beteiligung der Anwohner. „Wenn wir den Umzug zum jetzt zweiten Mal unternehmen, wäre es toll, wenn sie an der Strecke ihr Haus oder Grundstück beleuchten würden um den passenden Rahmen zu schaffen“, bittet Organisator und Stadtteilbüroleiter Hermann Huerkamp um die Mithilfe der Anwohner. Wenn der Zug an der Mammutschule eintrifft bekommen die Kinder ihre Brezel. „Wer mehr möchte kann dort auch noch weitere kaufen“, verspricht Alexandra Gwosdz, Leiterin der Kita Jona.