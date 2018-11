Glückwünsche vom „Lieblingsdesigner“

Wirtschaftlicher Erfolg ist keine Hexerei, gleichwohl gibt es auch hierfür einige Tricks, die der Dortmunder Managementberater Prof. Dr. Guido Quelle – im Unterschied zu Marco Weissenberg – dem Publikum in groben Zügen verriet. Quelle, der u.a. einen Lehrauftrag an der SRH Hochschule für Logistik und Wirtschaft in Hamm hat, hielt ein flammendes Plädoyer für Wachstum. „Wachstum ist unabdingbar“, erklärte er, „aber es muss von innen kommen.“ Dafür bedürfe es einer Strategie, um ein zuvor definiertes Ziel zu erreichen. Auf dem Weg dahin die Mitarbeiter mitzunehmen, auch die, „die können, aber nicht wollen“, und jene, „die wollen, aber nicht können“, darin besteht laut Quelle die Kunst der Unternehmensführung. Darüber kann man mehr in seinen Vorlesungen oder Seminaren lernen.

Ahlener Wirtschaftspreis 2018 1/78 Momentaufnahmen von der Verleihung des Ahlener Wirtschaftspreises 2018 geht an LR Health & Beauty. Foto: Ulrich Gösmann

Die „Bremser“ und „Boykotteure“, von denen der Professor sprach, scheint es bei LR Health & Beauty Systems jedenfalls nicht in größerer Zahl zu geben, denn die Firma prosperiert, hat sich in den letzten Jahren zu einem der umsatzstärksten Direktvertriebsunternehmen in Eu­ropa entwickelt, das seine Schönheits- und Gesundheitsprodukte in 28 Ländern vermarktet, wie Dr. Alexander Berger in seiner Laudatio anerkennend feststellte. Und dass diese Produkte – auch die mit Hollywood-Stars wie Bruce Willis kreierten Düfte – den Stempel „Made in Ahlen“ tragen, freue ihn als Bürgermeister natürlich besonders: „Olfetal statt Malibu sozusagen“.

Nicht der genannte Actionheld, doch dafür „Deutschlands Lieblingsdesigner“, wie Berger ihn titulierte, schickte später am Abend per Videobotschaft Grüße und Glückwünsche von der Insel Sylt nach Ahlen in die Stadthalle. Er freue sich auf die weitere Zusammenarbeit mit LR, so Guido Maria Kretschmer, und sprach von einem „neuen Projekt“, über das er mehr leider noch nicht verraten dürfe.

Bodenständig wie der gebürtige Warendorfer Kretschmer, international unterwegs, aber in der Region verwurzelt ist nach Einschätzung von Dr. Berger auch die Firma LR. Beispielhaft nannte er die Zusammenarbeit mit der Theodor-F.-Leifeld-Stiftung und dem Autohaus Ostendorf sowie die großzügige finanzielle Unterstützung des „Lunch Clubs“ durch den LR Global Kids Fund.

Als klares Bekenntnis zum Standort Ahlen wertete der Bürgermeister aber vor allem die jüngste Zehn-Millionen-Investition in eine neue Aloe-Vera-Abfüllanlage an der Porsche­straße, deren Besichtigung ihn schwer beeindruckt habe. Die Heilpflanze, aus der das hier tonnenweise verarbeitete Blattgel gewonnen wird, machte sich auch als Tischdekoration gut, und ihr Herkunftsland Mexiko war an einer von vier Buffetstationen obendrein mit Tacos und Guacamole kulinarisch vertreten, neben der Türkei, Italien und Finnland, die stellvertretend für die wichtigsten Absatzmärkte von LR standen.