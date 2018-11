Am Mahnmal für die ermordeten Ahlener Juden bezeichnete es Berger als „Schande für die ganze Gesellschaft, wenn jüdische Bürger heute wieder Angst haben müssen, ihren Glauben öffentlich zu zeigen“. Aus Anlass der 80. Wiederkehr des Ereignisses, als Schergen des NS-Regimes überall in Deutschland Synagogen, jüdische Gemeindehäuser, Geschäfte und Privatwohnungen angriffen und zerstörten, hatte das „Forum Brüderlichkeit“ den WDR-Redakteur Lorenz Beckhardt als Redner eingeladen, der als Mittdreißiger erfuhr, das er selbst jüdischer Abstammung ist und die Recherchen zu seiner Familiengeschichte in dem Buch „Der Jude mit dem Hakenkreuz“ zusammengetragen hat.

Beckhardt, der schon 2016 während der „Woche der Brüderlichkeit“ in Ahlen über seine Familiengeschichte berichtet hatte, sprach sich in seinem aufrüttelnden Vortrag dafür aus, dass die demokratischen Bürger dieses Landes, Vertreter der Mehrheitsgesellschaft, bei künftigen Gedenkfeiern der jüdischen Minderheit erklären sollten, „dass dieses Land eine tolerante, humane, offene Demokratie bleibt“. Und er fuhr fort: „Wie wollen Sie verhindern, dass morgen einer kommt und bestreitet, dass ich Deutscher bin?“

Aus den Worten Ruth Frankenthals, Repräsentantin der Gesellschaft für Christliche-Jüdische Zusammenarbeit in Münster, klang Resignation, als sie feststelle, dass sie jedes Jahr an gleicher Stelle vor wieder aufflammendem Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit in der Hoffnung warne, „dass es einmal ein Jahr geben möchte, in dem die Situation sich gebessert hätte“; doch das Gegenteil sei der Fall: „Es wird immer schlimmer.“

Zuvor hatte Berger vor einer tröpfchenweisen Vergiftung der politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse gewarnt und dazu aufgerufen, dieser Entwicklung Einhalt zu gebieten. Noch sei es Zeit, die Lehren aus den Jahren 1933 und 1938 zu ziehen.