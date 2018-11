Wördemann verlängert noch mal

Heinrich Wördemann hatte extra die alten Protokollbücher gewälzt. „Seit 1960 pflegen wir enge Beziehungen zum Gasthaus ,Waldmutter‘“, verkündete der Vorsitzende der St.-Antonius-Schützenbruderschaft Tönnishäuschen bei der Generalversammlung am Freitagabend.

Nun hieß es Abschied nehmen von Claudia Kogge und ihrem Team. Da es nun nach vielen Jahren wieder die Möglichkeit gibt, die Frühjahrs- und Herbstversammlungen direkt im Kapellendorf abzuhalten, hatte Wördemann der Wirtin einen Blumenstrauß mitgebracht – und betonte: „Wir brechen unsere Beziehungen nicht ab, wir lassen sie nur ruhen.“ Es werde sicherlich ein Wiedersehen geben, vielleicht in anderem Rahmen. Er erinnerte an die vielen Winterfeste, die mit der Schützenbruderschaft in der „Waldmutter“ gefeiert wurden.

Die Suche nach einem Nachfolger für den Schützen-Chef, der eigentlich in diesem Jahr aus dem Amt scheiden wollte, gestaltet sich indes schwierig. Durch Hubertus Bühlmeyer an der Vize-Position sei, so Wördemann, bereits „junges Blut in den Vorstand gekommen“, doch ein geeigneter Kandidat für die Spitze müsse zweifellos noch her. Und so ließ sich der bisherige Vorsitzende dazu motivieren, noch einmal in die Verlängerung zu gehen. Mit, wie es hieß, Genehmigung seiner Ehefrau. „Aber nur für zwei Jahre, dann ist Schluss“, machte der alte und neue Chef nach erfolgter Wiederwahl deutlich.

Erfreulich hingegen: „Zum ersten Mal in unserer Geschichte haben wir über 400 Mitglieder“, sagte Wördemann. Genau genommen sind es 414 nach der Aufnahme von 21 Neumitgliedern. Zufriedenstellend stufte Kassierer Raymund Grewe auch den Kassenstand ein, zumal auch das Kartoffelfest sehr gut besucht gewesen sei.

Als Beisitzer ersetzt Thomas Steltig nach vier Jahren Andreas Gromöller, neuer Kassenprüfer ist Georg Scheffer. Alfons Beier wurde in seinem Amt als Beisitzer bestätigt.

Der Termin für das Grünkohlessen der Bruderschaft steht mit dem 16. März bereits fest. Die nächste Frühjahrsversammlung wird dann in der Alten Schule Tönnishäuschen stattfinden.

„Waldmutter“-Wirtin Claudia Kogge erhielt einen Blumenstrauß von Heinrich Wördemann. Foto: Christian Wolff

Einen Blick auf das kommende Fest richteten die Mitglieder ebenfalls. Um unschönen Erlebnissen mit alkoholisierten Gruppen oder Minderjährigen zu vorzubeugen, hat der Verein eine Sicherheits-AG eingerichtet, der Markus Kocker, Jochen Kaldewei, Elmar Schlenker und Markus Heimann angehören. Für das nächste Herbstfest wollen die Schützen kein bestimmtes Motto mehr vorgeben. „Das Herbstfest soll einfach Herbstfest sein“, brachte es Heinrich Wördemann auf den Punkt. Weiteres Thema der Vorstandsarbeit ist aktuell der Datenschutz.