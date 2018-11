„Simplicissimus“ brachte Sonne mit

Der grün-weiße Narrenpatron benötigte am Sonntagmorgen einem üppigen Extra-Schluck „Lockmittel“, um aus den schlammigen Fluten des Hellbachteichs wieder emporzusteigen. Mit dem Rückhalt der stark vertretenen Abteilungen gelang es dem Vize-Präsidenten der KG „Klein-Köln“, Detlef Kahl, den „ Simplicissimus“ aus seinem Versteck im Schilf zu locken.

In die Freude über den Beginn der neuen Session mischte sich dennoch ein trauriges Gefühl bei den Vorhelmer Jecken, denn die Zeremonie hätte eigentlich KG-Präsident Helmut Krainski leiten sollen. Sein plötzlicher Tod im März dieses Jahres war für das ganze Dorf ein herber Schlag. „Ich bin mir sicher, Helmut schaut von oben zu“, sagte Detlef Kahl. „Auch er würde sagen: , Karneval ist Karneval‘. Es wird in seinem Sinne sein, dass wir heute feiern.“ Und als ob es ein Zeichen aus dem Himmel sein sollte, tauchte passend zum Wiedererscheinen des KG-Kobilds auch die Sonne auf. Im Beisein des Prinzenpaares Kai I. (Vogt) und Lena I. (Zumholte) sowie dem Kinderprinzenpaar Till I. (Schnückel) und Hanna I. (Wiethaup) reihte sich „Simplicissimus“ schließlich ins närrische Geschehen ein.

Mit einem gemeinsamen Treffen im Clubheim der TuS Westfalia Vorhelm hatte der Sessionsstart am Vormittag seinen Auftakt gefunden. Da das Gasthaus Pelmke derzeit nicht zur Verfügung steht, steuerte der Narrentross im Anschluss das Hotel-Restaurant Witte an, wo das Blasorchester des Musikvereins Vorhelm für die passenden Klänge sorgte.

Sessionsstart der Vorhelmer Narren 1/18 Mit Umzug, Teich-Zeremonie und Feier im Haus Witte starteten die Vorhelmer Narren in die neue Session. Foto: Christian Wolff

„In dieser Session wird einiges anders sein“, verwies Präsidiumsmitglied Martin Labus auf den Veranstaltungsort von Gala-Prunksitzung und Kinderkarneval – den „Hof Münsterland“. Noch am vorigen Donnerstag habe der verbliebene Vorstand versucht, eine Einigung mit dem Haus Pelmke zu erziehen, allerdings ohne Erfolg. Die kurzfristig an Festwirt Bernd Overmann gerichtete Ausweichanfrage beschied dieser gleich positiv. „Er freut sich auf uns“, so Labus. Notgedrungen müsse allerdings das Weiberfastnachtsfest ausfallen. Alle weiteren KG-Termine – beispielsweise Senatorenessen und Prinzenfrühstück – könnten dank der Unterstützung des Hauses Witte glücklicherweise im Dorf bleiben.

Ob die Vorhelmer weiterhin im Ahlener Karneval ausgeladen bleiben, ist indes völlig offen. „Still ruht der See“, formulierte es Detlef Kahl.

