325-jähriges Bestehen fest im Visier

Um Rückblicke und den Blick voraus ging es auf der Generalversammlung des Schützenvereins Dolberg am Freitagabend in der Gaststätte „Zur Post“. Bei den Wahlen zog sich An­dreas Elberg nach 15 Jahren in der Kassiererfunktion aus beruflichen Gründen zurück und wurde für sein Engagement mit Standing Ovations bedacht.

„Wenn wir die Generalversammlung quetschen, bekommen wir sie noch in dieses Protokollbuch“, erklärte der Vorsitzende Hans Droste zu Beginn augenzwinkernd. Immerhin war das Buch dann 38 Jahre im Einsatz, am 17. August 1980 wurde das für das Archiv wichtige Werk angelegt. Dass der Schützenverein noch immer attraktiv ist, zeigten die auf der Versammlung begrüßten drei neuen Mitglieder, mit ihnen zählt der Verein nun 714.

In seinem Jahresrückblick bezeichnete Hans Droste das neue Konzept des Kinderschützenfestes dank des neuen Organisationsteams als vollen Erfolg. Aber auch viele andere Aktivitäten waren erfolgreich. Das im Schützenverein viel Leben steckt, zeigten die anschließenden Berichte aus den Abteilungen.

An diesem Abend standen auch mehrere Wahlen an, die alle einstimmig verliefen. Nach 15 Jahren im Amt schied Andreas Elberg auf eigenen Wunsch vorzeitig als Kassierer aus, weil es berufliche Umstände erforderten. „Er hat so manchen Vorstand im Kaufrausch gestoppt“, lobte Hans Droste die Arbeit Elbergs und überreichte ihm zum Abschied eine Collage mit Dolberger Ansichten. Zum Nachfolger wurde Manuel Griese gewählt.

Bernhard Schröer junior wurde als Hauptmann wiedergewählt, Martin Knaup wurde Nachfolger des stellvertretenden Schriftführers Michael Brüggemann. Martin Vieth bleibt Fähnrich, Andreas Quante stellvertretender Fahnenoffizier. Bernd Brehe löst Thomas Kerkmann als Schellbaumträger ab, der nicht mehr zur Wahl antrat. Bei den Kassenprüfern folgt Andreas Witte auf Holger Möbius.

Nachdem der personelle Blick in die Zukunft geklärt war, informierte Hans Droste über weitere Planungen. So wird das Schützenfest im kommenden Jahr im gewohnten Rahmen stattfinden. Die Planung zur Ausrichtung des Stadtschützenfestes als Auftakt für das Jubiläumsjahr 2020 laufen bereits. Es wird am Sonntag nach dem Schützenfest 2019 stattfinden. Nachdem die Vereinshomepage seit dem 25. Mai nicht mehr aufgerufen werden kann, hat die Versammlung den Vorstand beauftragt, einen neuen Hoster zu suchen. Zudem wurde die Anschaffung von Absperrgittern und Zäunen genehmigt, um vor allem beim Schützenfest sicheren Zugriff auf diese Gegenstände zu haben. Bisher wurden diese von der Stadt Ahlen geliehen. Auch ein Zelt für die Kasse soll angeschafft werden. Die Höhe der Gesamtinvestitionen wird 5000 Euro betragen.

Zudem will der Verein mit finanzieller Unterstützung des Bürgerschaftlichen Fonds der Stadt Ahlen am 24. November in Eigenleistung den Platz vor dem Ehrenmal aufbereiten. Die Rede zum Volkstrauertag wird Jan-Oliver Rühtz, Chef der Ausbildungskompanie im Aufklärungsbataillon 7, halten. Die Kranzträger werden ebenfalls von der Bundeswehr gestellt. Der Schützenverein ist bestrebt, eine Patenschaft zu einer Kompanie in der „Westfalen-Kaserne“ aufleben zu lassen. Der Seniorenkaffee in der Adventszeit erhält ein neues Konzept und findet am 13. Januar als Neujahrskaffee statt.