„Interesse an der Stadtgeschichte ist groß“

Mit Spannung erwarteten die Besucher am Samstagnachmittag auf Mittrops Hof die Präsentation des Jahreshefts „Der beflügelte Aal“. Auch die 37. Ausgabe bietet wieder viele bunte Geschichten und Bilder rund um die Ahlener, Dolberger und Vorhelmer Heimat.

„Der voll besetzte Raum zeigt, dass das Interesse an der Geschichte der Stadt Ahlen sehr groß ist“, freute sich Schriftleiterin Mechthild Massin über die große Zahl von Besuchern, unter denen auch Rolf Hartmann, Vorsitzender des Kreisheimatvereins, war. Obwohl die Präsentation aus Termingründen dieses Mal auf einen Nachmittag fiel, ohne den obligatorischen Glühweinausschank, fanden viele Heimatfreunde den Weg auf die Deele. Das soll aber eine Ausnahme bleiben, wie die Vorsitzende des Heimatförderkreises, Christa Schwab, betonte: „Fürs nächste Jahr ist wieder ein Glühweinabend geplant.“

Auch der stellvertretende Bürgermeister Karl-Heinz Meiwes freute sich über die Resonanz und hatte als Geschenk das Buch „100 Jahre Zeche Westfalen“ mitgebracht, dessen Texte auch in einen „Aal“ übernommen werden dürfen. Ansonsten riet er: „Der ,Beflügelte Aal‘ ist auch ein hervorragendes Weihnachtsgeschenk.“

„In diesem Jahr haben wir gar nicht speziell nach Texten gesucht. Mir sind die Manuskripte ins Haus geflattert“, sagte Mechthild Massin. Einige Beiträge musste sie sogar auf die nächste Jahresausgabe verschieben. Die Heimatschrift jeweils unter ein bestimmtes Motto zu stellen, habe sie längst aufgegeben. Zu unterschiedlich seien die Themen. Dafür habe der „Aal“ den Vorteil, als Lesebuch zu dienen, in dem jeder an einer beliebigen Stelle einsteigen kann.

Das Titelbild war zunächst anders geplant, doch die Mammut-Ausstellung im Heimatmuseum war Grund für eine Änderung. So malte Künstler Martin Hatscher kurzerhand ein vor dem Museum stehendes Urvieh. Auch textlich fand das Mammut Berücksichtigung: Al­fred Thiemann richtete ei­nen Blick zurück ins Mammutzeitalter.

Das aktuelle Thema „Hexenprozesse in Ahlen“ hielt ebenso Einzug, geschrieben von Pfarrer i.R. Martin Hegeler. Auf ehemalige Ahlener Betriebe wird zurückgeblickt – wie den Milchhof oder die Bäckerei Haake. An Jubiläen kommt der „Aal“ traditionell nicht vorbei. Hier sind als Beispiele zehn Jahre „Rock am Schacht“, 20 Jahre Norbert Nieroba als Boxweltmeister oder 50 Jahre St.-Elisabeth-Kirche genannt.

Dass Augustin Wibbelt auch Herausgeber der Zeitung „Die christliche Familie“ war, ist weitgehend unbekannt. Jürgen Gojny schilderte, wie er in Essen alte Ausgaben der Zeitung fand und so auch einen Leitartikel Wibbelts aus dem Jahr 1931 für die Heimatschrift beisteuern konnte. Applaus brandete auf, als Mechthild Massin verkündete, dass Heinrich Kemper in der neuesten Ausgabe gewürdigt wird. Anlass war sein Abschied als Vorsitzender des Heimatförderkreises.