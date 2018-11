Lautstarke Szenen an der Unfallstelle

Das war mehr als knapp: Zwischen mehreren Straßenbäumen hindurch, über einen Wassergraben hinweg bis vor die steinerne Brücke einer Hofzufahrt schlitterte der Unfallwagen, zu dem Feuerwehr und Rettungsdienst am Montagabend gerufen wurden.

Wie durch ein Wunder kamen die vier Pkw-Insassen dabei glimpflich davon. Der Unfall ereignete sich auf der Münsterstraße in Höhe der Bushaltestelle Blume zwischen Tönnishäuschen und Sendenhorst – vermutlich gegen 20.40 Uhr.

Aufgrund des tiefen Grabens war das dunkelblaue Fahrzeug für Passanten kaum zu sehen. Glücklicherweise konnten sich alle vier Insassen – die 53-jährige Fahrerin sowie ihre 30-jährige Tochter sowie deren zehn und drei Jahre alten Kinder – selbst aus dem Pkw befreien und vom Straßenrand aus winkend auf sich aufmerksam machen. Ein Autofahrer, der in Richtung Kapellengemeinde unterwegs war, hielt an und verständigte um 21 Uhr die Rettungskräfte.

Details zum Unfallhergang herauszufinden, war für die Beamten zunächst schwierig. Die vier Insassen, die in Sendenhorst wohnhaft sind, stammen aus der Türkei. Trotz der Sprachbarrieren, mit denen bereits der Ersthelfer zu kämpfen hatte, erfuhren die Ermittler, dass wohl eines der Kinder auf der Fahrt vom Kreisverkehr Tönnishäuschen in Richtung Sendenhorst herumgequengelt hatte. Dadurch sei die Fahrerin nach eigenen Angaben abgelenkt worden und nach links von der Straße abgekommen. Sie geriet in den angrenzenden Straßengraben und kam nach circa 80 Metern zum Stehen. Die 53-Jährige und ihre drei Beifahrer verletzten sich hierbei leicht.

Unmittelbar nach der Alarmierung rückten die Feuerwehr-Löschzüge Vorhelm und Hauptwache zur Münsterstraße aus. Ebenfalls im Einsatz waren Rettungswagen aus Ahlen, Sendenhorst und Neubeckum sowie ein Notarztfahrzeug aus Beckum. Für die Wehr übernahm Christian Römer die Einsatzleitung.

Verkehrsunfall auf der Münsterstraße 1/17 Einen großen Schutzengel hatten vier Insassen eines Pkw beim Verkehrsunfall auf der Münsterstraße. Foto: Christian Wolff

Zu einer kurzzeitig unübersichtlichen Lage mit lautstarken Zwischenrufen und Protestäußerungen kam es beim Eintreffen von männlichen Angehörigen der Verunglückten. Sie verlangten während der Behandlung der Verletzten Zutritt zu den Rettungswagen, obwohl ihnen Polizei- und Feuerwehrkräfte zusicherten, dass die Beteiligten den Unfall ohne schwere Folgen überstanden haben. Die Männer beleidigten unter anderem diejenigen, die sie zurückhalten wollten. Nach der notärztlichen Erstversorgung durften die Männer ihre Angehörigen aufsuchen. Die Rettungskräfte brachten die Leichtverletzten in nahe Krankenhäuser.

Der schwer beschädigte Pkw musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 12 000 Euro. Für die Durchführung der Rettungsmaßnahmen sperrte die Polizei die Münsterstraße für etwas mehr als eine halbe Stunde.